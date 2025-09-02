خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

آخرین وضعیت سنکرون شبکه با روسیه/ کاهش ۷۰ درصدی صادرات برق به افغانستان

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: صادرات به عراق این روزها به‌طور کامل متوقف شده، صادرات به افغانستان نیز خیلی کم و نسبت به ۲ ماه گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته که دلیل آن اولویت تامین نیاز داخل کشور است.

مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین وضعیت صادرات برق اظهار داشت: در ماه‌های اخیر  صادرات برق کاهش یافته است.

وی ادامه داد: صادرات به  عراق این روزها به‌طور کامل متوقف شده  صادرات به افغانستان نیز خیلی کم و نسبت به ۲ ماه گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته که دلیل آن اینکه اولویت تامین نیاز داخل کشور است.

مدیر عامل شرکت توانیر درباره سنکرون با شبکه روسیه گفت: سنکرون شبکه برق ایران با روسیه یکی از پروژه‌های مهم در حوزه انرژی است که به منظور اتصال شبکه‌های برق دو کشور و افزایش همکاری‌های انرژی در منطقه انجام می‌شود. این پروژه می‌تواند به بهبود پایداری شبکه برق، افزایش قابلیت اطمینان و تسهیل مبادلات انرژی بین ایران و روسیه کمک کند.

وی  اتصال شبکه‌های برق ایران و روسیه را در راستای تبادل انرژی و افزایش پایداری شبکه عنوان کرد و  افزود: این پروژه می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید برق و افزایش درآمدهای صادراتی کمک کند.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: یک نوبت در سال‌های گذشته به صورت آزمایشی انجام شده  است، ما مرز مشترک خاکی با روسیه نداریم و برای اتصال باید از مسیر جمهوری آذربایجان عبور کنیم، به لحاظ اتصالی مشکلی با آذربایجان نداریم و پروژه اجرایی خواهد شد.

وی درباره احتمال اختلال در اتصال شبکه برق با روسیه به دلیل جنگ اوکراین تصریح کرد:  ما با روسیه مرزی نداریم و جنگ هیچ اختلالی در دریافت برق ایجاد نمی‌کند، ضمن اینکه فعالیت مشترک بین  ایران و روسیه نبوده که دچار اختلال شود.

مدیر عامل شرکت توانیر  گفت: ما سال جاری ارتباط الکتریکی با این کشور نداشتیم  در حالی که امکانپذیر است ولی به دلیل اینکه برق تولیدی را به مصرف کشور خود می‌رساند امکان صادرات به ایران فراهم نشد.

وی درباره واردات برق از ترکمنستان نیز تاکید کرد: امسال سال گرمی بود و ترکمن‌ها هم در ساعات اوج‌مصرف نمی‌توانند حداکثر تولید خود را در اختیار ایران قرار دهند.

رجبی‌مشهدی یادآور شد: در حال حاضر میزان واردات ۵ برابر صادرات است.

