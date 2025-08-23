تأکید بر ضرورت اثبات وجود آب پیش از هرگونه ساختوساز
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با رد برخی فضاسازیها درباره مخالفت وزارت نیرو با توسعه شهری، تأکید کرد: وزارت نیرو مخالف ساختوسازهای متوازن و هماهنگ با ظرفیت منابع آب نیست، بلکه شرط اصلی هرگونه توسعه، اثبات وجود منابع پایدار آب پیش از تصمیمگیری است.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار کرد: آنچه در بعضی کانالها و از سوی برخی اشخاص در خصوص درخواست صحیح و پایهای وزارت نیرو پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای ناپایدار و غیراصولی شهری گفته میشود، صحیح نیست.
جوانبخت اظهار داشت: وزارت نیرو هیچگاه با توسعه متوازن و هماهنگ با مرزهای تابآوری منابع محیط زیستی منطقه به ویژه آب مخالف نبوده و نیست. بلکه بر عکس از هرگونه کمک، همفکری و تسهیلگری دریغ نخواهد کرد.
توقف ساختوسازها هدف وزارت نیرو نیست
به گفته وی، آنچه مدنظر وزارت نیرو قرار دارد، توقف ساختوسازها در کانونهای جمعیتی نیست، بلکه اثبات وجود منابع آب مورد نیاز پیش از هرگونه تصمیمگیری برای ساختوساز است.
معاون وزیر نیرو توضیح داد: وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب علاوه بر منابع آب متعارف، طیفی از گزینهها همچون استفاده از جمع آوری آب باران، استحصال منابع آب خاکستری و استقرار تصفیهخانهها در مقیاس محلی، در صورت امکان استفاده از منابع آب دریا برای مناطق ساحلی و مناسب، مشارکت در آزادسازی مصارف بیش از اندازه در بخشهای مختلف نظیر چاههای کشاورزی را مد نظر دارد. بدین ترتیب بن بستی پیش روی ساخت و سازهای مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی وجود نخواهد داشت و نگرانیهای ابراز شده وجود خارجی ندارند.
وی با اشاره به برخی فضاسازیها افزود: این روشنگری ضروری است تا از سودجوییهای احتمالی جلوگیری شود.