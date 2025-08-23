خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در بازار برق بورس معامله شد

بیش از ۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در بازار برق بورس معامله شد
کد خبر : 1677156
لینک کوتاه کپی شد.

بازار برق بورس انرژی ایران میزبان داد و ستد ۳ میلیارد و ۲۶۴ میلیون کیلووات ساعت برق در همه تابلوها در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۴ بود.

به گزارش ایلنا از بورس انرژی، تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال رسید.

بیشترین ارزش ریالی معاملات برق در این بازار در هفته مورد بررسی نیز مربوط به تابلو فیزیکی برق آزاد بود؛ فروش ۵۰۰ میلیون و ۹۰۱ هزار کیلووات ساعت برق از این تابلو به قیمت آزاد و رقابتی مجموع ارزشی برابر ۱۳ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال را رقم زد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور