بیش از ۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در بازار برق بورس معامله شد

به گزارش ایلنا از بورس انرژی، تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال رسید.

بیشترین ارزش ریالی معاملات برق در این بازار در هفته مورد بررسی نیز مربوط به تابلو فیزیکی برق آزاد بود؛ فروش ۵۰۰ میلیون و ۹۰۱ هزار کیلووات ساعت برق از این تابلو به قیمت آزاد و رقابتی مجموع ارزشی برابر ۱۳ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال را رقم زد.

