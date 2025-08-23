قیمت نفت در مسیر ثبت افزایش هفتگی پس از ۳ هفته
بازار جهانی نفت با افزایش تنشها بین روسیه و اوکراین و کاهش امیدها برای دستیابی به توافق صلح، بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ عاملی که در کنار کاهش شدید ذخیرهسازیهای نفت آمریکا، مسیر قیمتها را از افت به رشد هفتگی تغییر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام در معاملههای روز جمعه (۳۱ مرداد) با وجود کاهش اندک، در مسیر ثبت نخستین افزایش هفتگی خود طی سه هفته اخیر قرار گرفت؛ موضوعی که تحت تأثیر کاهش امیدها برای توافق صلح بین روسیه و اوکراین و نشانههای تقاضای قوی در آمریکا رقم خورد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۰ بهوقت گرینویچ با ۱۷ سنت یا ۰.۲۵ درصد کاهش، به ۶۷ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد افت، ۶۳ دلار و ۳۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص در جلسه معاملاتی پیشین (پنجشنبه، ۳۰ مرداد) بیش از یک درصد افزایش قیمت را ثبت کرده بودند. برنت تاکنون در هفته جاری ۲.۸ درصد و دابلیوتیآی نیز یک درصد افزایش قیمت داشتهاند.
جیووانی استانوو، تحلیلگر کالای مؤسسه یوبیاس (UBS)، با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر بازار انرژی گفت: همه منتظر گام بعدی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، هستند، به نظر میرسد در روزهای آینده اتفاقی رخ نمیدهد.
در ادامه تنشهای ژئوپلیتیک، تنشهای بین روسیه و اوکراین این هفته بیوقفه ادامه یافت.
روسیه روز پنجشنبه در نزدیکی مرز اوکراین با اتحادیه اروپا حمله هوایی انجام داد و کییف هم اعلام کرد که به یک پالایشگاه نفت روسیه و ایستگاه پمپاژ نفت «اونچا»، بخشی کلیدی از خط لوله نفت دروژبا که نفت خام این کشور را به اروپا منتقل میکند، حمله کرده است.
در پی این حمله، مجارستان اعلام کرد که تحویل نفت با خط لوله دروژبا متوقف شده است.
ترامپ در تلاش برای میانجیگری در روند صلح، بهدنبال ترتیب دادن نشستی بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین است.
با این حال، تحلیلگران مؤسسه آیانجی (ING) در یادداشتی اعلام کردند که ترتیب دادن چنین نشستی چالشبرانگیز به نظر میرسد و مذاکرات درباره تضمینهای امنیتی با موانعی جدی روبهروست.
این تحلیلگران تأکید کردند که هرچه احتمال دستیابی به آتشبس کمتر شود، خطر اعمال تحریمهای شدیدتر از سوی آمریکا علیه روسیه افزایش خواهد یافت.
در همین حال، برنامهریزان آمریکایی و اروپایی پس از نخستین ملاقات سران آمریکا و روسیه از زمان آغاز جنگ، گزینههای نظامی را به مشاوران امنیت ملی خود ارائه دادهاند.
منابع مطلع اعلام کردند که پوتین از اوکراین خواسته است کل منطقه شرقی دونباس را واگذار کند، از پیوستن به ناتو صرفنظر کند و نیروهای غربی را از خاک خود خارج کند.
ترامپ در واکنش به این درخواستها، متعهد شد که تحت هرگونه توافق برای پایان تنشها، از اوکراین محافظت کند.
زلنسکی نیز پیشنهاد خروج از سرزمینهای شناختهشده بینالمللی اوکراین را رد کرده است.
در کنار تحولات سیاسی، قیمت نفت خام همچنین تحت تأثیر کاهش بیش از حد انتظار ذخیرهسازیهای نفت آمریکا حمایت شد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه (۲۹ مرداد) اعلام کرد که ذخیرهسازیهای نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) با کاهش ۶ میلیون بشکهای روبهرو شده و به ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است، در حالی که تحلیلگران پیشتر کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکهای را پیشبینی کرده بودند.
اشلی کلتی، تحلیلگر شرکت «پانمور لیبروم»، در ارزیابی این دادهها گفت: در حالی که این کاهش شدید نشاندهنده افزایش تقاضاست، افزایش سطح نفت خام در مرکز ذخیرهسازی کوشینگ نشان میدهد که تقاضای اساسی ممکن است کمتر از حد انتظار باشد. این کاهش تا حدی ناشی از افزایش فعالیت پالایشگاهها و رشد صادرات نفت خام بوده است.
در اروپا، دادههای اقتصادی ضعیف آلمان نیز تا حدی اثر مثبت کاهش ذخیرهسازیها را خنثی کرد.
آمارها نشان داد که بزرگترین اقتصاد اروپا در سهماهه دوم سال جاری میلادی با کاهش ۰.۳ درصدی روبهرو شده است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره تقاضای نفت در منطقه یورو ایجاد کرده است.
سرمایهگذاران همچنین در انتظار سخنرانی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در کنفرانس اقتصادی «جکسون هول» هستند. این گردهمایی سالانه که روز پنجشنبه آغاز شد، بهعنوان زمینهای برای اعلام سیاستهای پولی آینده بانک مرکزی ایالات متحده شناخته میشود.