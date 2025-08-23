آغاز اعزام زائران عمره مفرده از فرودگاه امام

به گزارش ایلنا، سعید چلندری در آئین بدرقه اولین کاروان اظهار داشت اولین پرواز با ۲۵۰ زائر به سرزمین وحی اعزام میشود و از دهم شهریورماه میزبان پروازهای برگشت خواهیم بود.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود در حال حاضر روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام انجام میشود و از ابتدای مهرماه به دو پرواز افزایش می یابد و در اواسط مهر ماه پروازهای حج عمره شرکت فلای ناس عربستان نیز در ترمینال سلام شهر فرودگاهی آغاز می شود.

