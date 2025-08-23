خبرگزاری کار ایران
آغاز اعزام زائران عمره مفرده از فرودگاه امام

بامداد یکم شهریورماه نخستین گروه از زائران عمره مفرده، با بدرقه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) و مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، عازم مدینه منوره شدند.

به گزارش ایلنا، سعید چلندری  در آئین بدرقه اولین کاروان  اظهار داشت اولین پرواز با ۲۵۰ زائر به سرزمین وحی اعزام میشود و از دهم شهریورماه  میزبان پروازهای برگشت خواهیم بود.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود  در حال حاضر روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام  انجام میشود و از ابتدای مهرماه به دو پرواز افزایش می یابد و در اواسط مهر ماه پروازهای حج عمره شرکت فلای ناس عربستان نیز در ترمینال سلام شهر فرودگاهی آغاز می شود.

 

