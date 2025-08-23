حذف آزمون استخدامی برای نخبگان /جذب بدون محدودیت

علاءالدین رفیع‌زاده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره شرایط ویژه برای جذب و استخدام نخبگان اظهار داشت: برای استخدام نخبگان هیچ مسأله و مانعی وجود ندارد و شیوه نامه آن را به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری سامانه‌‌ای را برای جذب نیروهای نخبه راه‌اندازی کرده‌ است و واجدان شرایط در این سامانه ثبت می‌کنند و دستگاه‌های که اعلام نیاز کردند، این افرادی که در سامانه ثبت نام کردند در اولویت جذب و استخدام قرار می‌گیرند.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه برای جذب نخبگان فرایند پیچیده آزمون حذف شده‌است، گفت: بدون شرط نخبگان جذب می‌شوند اما همانطور که گفته شد نخبگان متقاضی باید در سامانه مذکور ثبت نام کنند و از این مسیر و فرایند نخبگان جذب رشته‌های تقاضا شده، خواهند شد.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرد: اشتغال برای نخبگان کشور موضوع بسیار مهمی است و برای نخبگان بسیار اهمیت دارد که چه شغلی داشته باشند از این رو در سازمان امور اداری و استخدامی هیچ محدودیتی برای جذب نخبگان قائل نمی شویم.

رفیع‌زاده درباره گلایه نخبگان از انجام مصاحبه‌های غیر تخصصی سختگیرانه دستگاه‌ها در فرایند جذب، گفت: بخش ارزیابی برعهده بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی است و ما در سازمان امور استخدامی مجوز جذب را می‌دهیم و هر دستگاهی بخواهد نخبه‌ای را به کار بگیرد، سازمان امور استخدامی این مجوز را صادر می‌کند.

وی افزود: این مجوز فراتر از ظرفیت آن دستگاه است و بخشی از ظرفیت‌ به نخبگان اختصاص پیدا می‌کند و براساس نیاز اعلام شده در سامانه بنیاد ملی نخبگان، محدودیتی و مسأله‌ای برای صدور مجوز جذب نداریم و هیچ سقف برای جذب سالانه نیرو نخبه در نظر نگرفته‌ایم.

انتهای پیام/