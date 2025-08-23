به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از آب بندان‌های شهرستان‌های این استان، با اشاره به تلفات بالای آب کشاورزی در کانال‌های خاکی، از اختصاص ۳ درصد از منابع استقراضی و ذخیره ارزی به عملیات آب و خاک و به‌ویژه بهسازی کانال‌های آبیاری خبر داد.

وی افزود: برای به اتمام رسیدن پروژه آب بندان خاکی خارکلاته علی‌آباد کتول، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این پروژه با هدف تکمیل و بهره‌برداری در بخش کشاورزی طراحی شده و بودجه مورد نظر از طریق پیگیری‌های انجام شده از منابع ملی و استانی تأمین شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ که توسط نمایندگان مجلس در زمینه بخش کشاورزی تصویب شد، وزارت جهاد کشاورزی مجوز دارد تا از طریق بند ج تبصره ۷ حداقل ۳ درصد از اعتبارات ملی را برای احداث جاده‌های بین مزارع و آب بندان‌‌ها استفاده کند.

