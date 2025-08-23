به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امیر هدایتی گفت: میزان آب پشت آب بندان‌های کشور ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که پس از بهسازی و مرمت حجم آن به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در سه استان گیلان، مازندران و گلستان ۳۵۰۰ آب بندان داریم که وسعت آنها ۲۷ هزار هکتار است.

هدایتی ادامه داد: در استان گلستان ۵۴۷ آب بندان داریم که۶۷ هزار هکتار از اراضی گلستان را پوشش می‌دهند.

وی گفت: در این آب بندان‌ها ۱۰۴ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده که پس از بهسازی و مرمت به ۲۳۵ میلیون متر مکعب افزایش پیدا می‌کند.

انتهای پیام/