ذخیره ۶۰۰ میلیون مترمکعبی آب پشت آب‌بندان‌های کشور

ذخیره ۶۰۰ میلیون مترمکعبی آب پشت آب‌بندان‌های کشور
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از ذخیره ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب در پشت آب بندان‌های کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امیر هدایتی گفت: میزان آب پشت آب بندان‌های کشور ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که پس از بهسازی و مرمت حجم آن به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در سه استان گیلان، مازندران و گلستان ۳۵۰۰ آب بندان داریم که وسعت آنها ۲۷ هزار هکتار است.

هدایتی ادامه داد: در استان گلستان ۵۴۷ آب بندان داریم که۶۷ هزار هکتار از اراضی گلستان را پوشش می‌دهند.

وی گفت: در این آب بندان‌ها ۱۰۴ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده که پس از بهسازی و مرمت به ۲۳۵ میلیون متر مکعب افزایش پیدا می‌کند.

