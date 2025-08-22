خبرگزاری کار ایران
کاهش ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق‌آبی

کاهش ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق‌آبی
کد خبر : 1676785
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد: با وجود کاهش ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کم‌بارشی و در عین حال افزایش مصرف ناشی از گرمای شدید، تأمین تقاضای برق مشترکان در سال جاری بیش از سال گذشته انجام گرفته است.

به گزارش ایلنا از توانیر، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، گزارشی از وضعیت شبکه، ظرفیت تولید نیروگاه‌ها و اقدامات مدیریت مصرف ارائه کرد و گفت: پایداری شبکه برق کشور در شرایطی محقق شده است که بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر با خاموشی‌های سراسری مواجه بوده‌اند.

وی افزود: با وجود کاهش ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق‌آبی و رشد شدید مصرف به دلیل افزایش دما، صنعت برق کشور توانسته است بیش از سال گذشته پاسخگوی تقاضای مشترکان باشد.

مذکوری در بخش دیگری از سخنانش به نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ظرفیت این نیروگاه‌ها که اکنون به بیش از ۱۶۰۰ مگاوات رسیده، سهم موثری در کاهش ناترازی برق ایفا کرده و بر اساس برنامه ساتبا، هر هفته ۱۰۰ مگاوات به این ظرفیت افزوده می‌شود.

وی همچنین مرکز ملی راهبری شبکه برق را محور اصلی تصمیم‌گیری لحظه‌ای در مدیریت شبکه دانست و تاکید کرد: هماهنگی دقیق میان این مرکز و دیسپاچینگ‌های منطقه‌ای و اجرای بدون وقفه فرامین مرکز کنترل، اساس موفقیت مدیریت شبکه است.

