به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات، صبح امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۴) جلسه «پنجشنبه‌های نظارتی» شرکت ملی پست با حضور دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و جمعی از معاونان ستادی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست؛ گزارشی از برنامه‌ها و پروژه‌های اجراشده و در دست اقدام ارائه کرد.

وی به موضوعاتی از جمله سنجش رضایتمندی مشتریان در حوزه دریافت و ارسال مرسولات، ارتقای کیفیت خدمات مرکز تماس ۱۹۳، بهسازی و نوسازی فضاهای عملیاتی، توسعه هوشمندسازی عملیات پستی شامل استقرار سیستم‌های سورتینگ هوشمند و تحویل مرسولات، ارائه خدمات جدید متناسب با نیاز روز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور اشاره کرد.

احمدی همچنین از پیشرفت پروژه‌های ملی «جی‌نف» و «شیپ» (شناسه یکتای پستی) به‌عنوان طرح‌های کلیدی شرکت خبر داد و گفت: بازنگری در مدل ارزیابی عملکرد کارکنان، پرداخت مزایای غیرمستمر براساس کارایی، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، توانمندسازی منابع انسانی، ایجاد مرکز نوآوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از دیگر اقدامات مهم این شرکت بوده است.

پویایی و انسجام «پست»؛ الگویی برای سایر سازمان‌ها

در ادامه این جلسه، دکتر هاشمی با بیان اینکه «پنجشنبه‌های نظارتی» به بلوغ رسیده و اهداف شرکت‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی می‌شود، افزود: پویایی، حرکت رو به توسعه و انسجامی که در پست شکل گرفته، کاملاً مشهود است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات شرکت ملی پست گفت: یکی از رویکردهای ارزشمند شرکت ملی پست، تلاش در مسیر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تحقق مفهوم «پست سبز» است که قابل تقدیر است.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه آینده صنعت پست در گرو بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجارب موفق جهانی است، تصریح کرد: شرکت ملی پست باید همزمان با حرکت به سمت «پست سبز» که راهکارهای برای مدیریت مصرف انرژی است، خدمات خود را بر بستر فناوری‌های هوشمند توسعه دهد تا هم پاسخگوی نیازهای مردم باشد و هم جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد.

وی با اشاره به ارتقای ۱۴ پله‌ای جایگاه پست ایران در میان ۱۳۴ کشور طی یک‌سال اخیر گفت: انتظار می‌رود با تکیه بر دانش و تجربه داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور خارجی، جایگاه پست ایران در میان ۲۰ کشور برتر جهان تثبیت شود.

ضرورت توجه به رفاه کارکنان

هاشمی با تاکید بر اهمیت ارتقای منزلت و رفاه کارکنان شرکت ملی پست، خواستار توجه بیشتر مدیران به این موضوع و نیز استفاده گسترده‌تر از ظرفیت بانوان در بخش‌های مختلف شد.

وی تأمین رضایت مردم را اصلی‌ترین شاخص موفقیت دستگاه‌های دولتی دانست و تصریح کرد: باید با ایجاد مشوق‌های لازم برای کارکنان، رضایت مشتریان در هر دو حوزه دریافت و ارسال مرسولات به حداکثر برسد.

هاشمی همچنین اقدامات پست در ارائه خدمات به زائران پیاده‌روی اربعین را «ستودنی» توصیف کرد و گفت: تأمین نیازهای ارتباطی مردم در این ایام، رضایت زائران را در پی داشت.

ضرورت تعیین تکلیف اساسنامه پست

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اساسنامه شرکت ملی پست اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود این اساسنامه در تعامل با مجلس و دولت نهایی شود تا امکان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آن فراهم آید.

وی همچنین بر توسعه خدمات روستایی، بهره‌گیری از تجهیزات فناورانه، آموزش‌های تخصصی مبتنی بر دانش روز و توجه به حفظ و ارتقای هویت بصری و المان‌های پستی تاکید کرد.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات ادامه یافت و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد شرکت ملی پست ارائه شد.

گفتنی است سلسله نشست‌های «پنجشنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر هر هفته با حضور وزیر ارتباطات و تیم تخصصی او برگزار می‌شود و طی آن عملکرد مجموعه‌های مختلف این وزارتخانه مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/