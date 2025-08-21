عرضه گوشت قرمز و مرغ در تیرماه کاهش یافت

به گزارش ایلنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه تیر سال جاری، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۴ جمعاً ۲۱۷ هزار و ۳۰۵ تن بوده که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بررسی ها نشان می دهد گوشت مرغ با ۲۱۱ هزار و ۵۸۸ تن، ۹۷.۳۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲٬۴۸۳ تن و سایر انواع طیور با ۳٬۲۳۴ تن، به‌ترتیب ۱.۱۴ درصد و ۱.۴۹ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور تغییر چندانی نداشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۴) در حدود ۶ درصد کاهش داشته است.

میزان عرضه گوشت قرمز چقدر است؟

همچنین در تیرماه امسال، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور جمعا ۳۹ هزار و ۶۴۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بنابراین گوشت گاو و گوساله با ۲۳ هزار و ۶۵۷ تن، ۵۹٫۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲ هزار و ۵۹۵ تن، بز و بزغاله با ۲٬۵۲۹ تن، و سایر انواع دام با ۸۶۴ تن، به‌ترتیب ۳۱٫۷ درصد، ۶٫۴ درصد و ۲٫۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در تیر ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ برای گوسفند و بره ۲۱ درصد، برای بز و بزغاله ۴ درصد، برای گاو و گوساله ۲۸ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۴۴ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۱۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (خرداد) در حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

