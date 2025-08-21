ضرورت بهینه سازی مصرف برق برای حفظ پایداری شبکه

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در حاشیه افتتاح طرح های مهم صنعت آب و برق در استان خراسان رضوی در قالب پویش سراسری ایران آباد در جمع خبرنگاران این استان درخصوص رویکرد آینده این افتتاح برای استان خراسان رضوی، گفت: طرح‌های مختلفی امروز در قالب پویش ایران آباد و در بخش های مختلف آب و برق استان خراسان رضوی به ارزش بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در حال افتتاح هستند.

وی با تاکید بر اینکه در تلاش برای ساخت ایران آبادتر نسبت به گذشته هستیم، درباره مشکلات برق استان خراسان رضوی گفت: گرچه که اکنون استان‌های همجوار به این استان در برق‌رسانی کمک می‌کنند اما در تلاش هستیم تا با توسعه طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی وضعیت خاموشی‌های استان پایان یابد.

علی آبادی ادامه داد: پروژه‌های مختلفی که اکنون در حال اجرا هستند نیز به منظور تامین نیاز منطقه خود بوده و مازاد این برق به استان‌های همجوار خواهد رسید و یا درصورت کمبود از آن مناطق برق دریافت خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش برای بهینه سازی مصرف برق در کشور برای حفظ پایداری شبکه تصریح کرد: بدون تردید وضعیت خاموشی‌ها در آینده بهتر خواهد شد، البته مشروط به اینکه بین تولید و مصرف توازن برقرار باشد.

