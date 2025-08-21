خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مرحله تازه تولید نفت در میدان یادآوران

آغاز مرحله تازه تولید نفت در میدان یادآوران
کد خبر : 1676340
لینک کوتاه کپی شد.

روند افزایش ظرفیت تولید نفت کشور با بهره‌برداری از نخستین چاه از بسته دوم طرح افزایش تولید در میدان نفتی یادآوران وارد مرحله تازه‌ای شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عملیات حفاری و تکمیل نخستین حلقه چاه از ۶ حلقه چاه مربوط به بسته دوم طرح افزایش تولید در میدان نفتی یادآوران با موفقیت به پایان رسید و این چاه وارد مدار تولید شد.

این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان یادآوران در حال اجراست و تکمیل سایر پنج حلقه چاه نیز طبق برنامه زمان‌بندی در دست انجام است. با پایان یافتن این پروژه، ظرفیت تولید کشور روزانه ۴۲ هزار بشکه افزایش و سهم این میدان در تحقق اهداف ملی تولید و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت بیش از پیش ارتقا می‌یابد.

علی‌اکبر مشتاقی، مجری طرح توسعه میدان یادآوران در این زمینه گفت: این پروژه در قالب قرارداد EPDS با شرکت ملی حفاری از اردیبهشت پارسال آغاز شد. چاه شماره ۴۳ نخستین حلقه چاهی است که تکمیل و تحویل گرفته شد، همچنین دومین چاه این بسته در مرحله پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ روز آینده وارد مدار تولید شود.

وی با اشاره به اینکه یادآوران از میدان‌های مشترک نفتی کشور است، اظهار کرد: تکمیل نخستین چاه این پروژه نشان‌دهنده تلاش و هماهنگی تیم‌های عملیاتی و مهندسی است و امیدواریم سایر چاه‌ها نیز طبق برنامه با موفقیت به بهره‌برداری برسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور