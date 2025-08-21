آغاز مرحله تازه تولید نفت در میدان یادآوران

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عملیات حفاری و تکمیل نخستین حلقه چاه از ۶ حلقه چاه مربوط به بسته دوم طرح افزایش تولید در میدان نفتی یادآوران با موفقیت به پایان رسید و این چاه وارد مدار تولید شد.

این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان یادآوران در حال اجراست و تکمیل سایر پنج حلقه چاه نیز طبق برنامه زمان‌بندی در دست انجام است. با پایان یافتن این پروژه، ظرفیت تولید کشور روزانه ۴۲ هزار بشکه افزایش و سهم این میدان در تحقق اهداف ملی تولید و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت بیش از پیش ارتقا می‌یابد.

علی‌اکبر مشتاقی، مجری طرح توسعه میدان یادآوران در این زمینه گفت: این پروژه در قالب قرارداد EPDS با شرکت ملی حفاری از اردیبهشت پارسال آغاز شد. چاه شماره ۴۳ نخستین حلقه چاهی است که تکمیل و تحویل گرفته شد، همچنین دومین چاه این بسته در مرحله پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ روز آینده وارد مدار تولید شود.

وی با اشاره به اینکه یادآوران از میدان‌های مشترک نفتی کشور است، اظهار کرد: تکمیل نخستین چاه این پروژه نشان‌دهنده تلاش و هماهنگی تیم‌های عملیاتی و مهندسی است و امیدواریم سایر چاه‌ها نیز طبق برنامه با موفقیت به بهره‌برداری برسند.

