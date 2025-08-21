آغاز مرحله تازه تولید نفت در میدان یادآوران
روند افزایش ظرفیت تولید نفت کشور با بهرهبرداری از نخستین چاه از بسته دوم طرح افزایش تولید در میدان نفتی یادآوران وارد مرحله تازهای شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عملیات حفاری و تکمیل نخستین حلقه چاه از ۶ حلقه چاه مربوط به بسته دوم طرح افزایش تولید در میدان نفتی یادآوران با موفقیت به پایان رسید و این چاه وارد مدار تولید شد.
این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان یادآوران در حال اجراست و تکمیل سایر پنج حلقه چاه نیز طبق برنامه زمانبندی در دست انجام است. با پایان یافتن این پروژه، ظرفیت تولید کشور روزانه ۴۲ هزار بشکه افزایش و سهم این میدان در تحقق اهداف ملی تولید و برنامههای توسعهای صنعت نفت بیش از پیش ارتقا مییابد.
علیاکبر مشتاقی، مجری طرح توسعه میدان یادآوران در این زمینه گفت: این پروژه در قالب قرارداد EPDS با شرکت ملی حفاری از اردیبهشت پارسال آغاز شد. چاه شماره ۴۳ نخستین حلقه چاهی است که تکمیل و تحویل گرفته شد، همچنین دومین چاه این بسته در مرحله پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود طی ۱۰ روز آینده وارد مدار تولید شود.
وی با اشاره به اینکه یادآوران از میدانهای مشترک نفتی کشور است، اظهار کرد: تکمیل نخستین چاه این پروژه نشاندهنده تلاش و هماهنگی تیمهای عملیاتی و مهندسی است و امیدواریم سایر چاهها نیز طبق برنامه با موفقیت به بهرهبرداری برسند.