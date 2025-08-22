آقای وزیر استانداردهای برق را پایین نیاورید!

مهدی مسائلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: باتوجه به اینکه صنعت برق طی این مدت به لحاظ فنی دچار گسستگی شبکه نشد می توان گفت عملکرد قابل قبولی داشته است، درست است که برق بخش خانگی و صنعتی قطع شد اما این به معنی مطلق بودن بی برقی نبوده است و شبکه علیرغم بی پولی حفظ شد، اما اینکه ما مجبور شدیم برق را قطع کنیم و پایداری شبکه را با قطع برق و به نوعی مدیریت بار جلو ببریم نقطه ضعف است، اینکه مجبور شدیم صنایع را تعطیل کنیم تا بتوانیم شبکه‌ را پایدار نگه داریم نقطه ضعف است، اینکه ما می‌دانستیم نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار خارج می‌شوند و جایگزینی برای آن نداشتیم که نیروگاه دائم کار کنند، نقطه ضعف است، اینکه وضعیت اقتصادی صنعت برق ایران (هرچند این مورد به حاکمیت مربوط است) اینگونه است، نقطه ضعف است.

وی تاکید کرد: برق نبض زندگی است و بر همگان ثابت شده که اگر نباشد چه اثراتی روی اقتصاد می‌گذارد، آیا این را نمی‌دانستیم؟ چرا به عنوان اولویت به برق نگاه نشد؟ چرا به دردهای اقتصادی صنعت برق رسیدگی نشد؟ چرا در از سال ۱۳۹۱ به این طرف که ناترازی ها شروع شده یک دولت رفع ناترازی ها و کمک به بهبود آن و تامین هزینه های این صنعت زیرساختی توجه نکرد؟

دبیر سندیکای صنعت برق گفت: از زمان هدفمندی یارانه ها از سال ۱۳۸۹ به بعد ستون فقرات این صنعت مورد هجمه قرار گرفت و آثار آن از سال ۱۳۹۱ دیده شد اینکه خودکفایی صنعت برق را به معنی خود کفایتی انگاشتن آن توسط مجلس‌ها اشتباه بود از این منظر اشتباه بود که ما در رابطه با تبادل برق با همسایه‌هایمان ناموفق بودیم.

وی بیان کرد؛ بعد از تعطیل کردن‌ها و قطع کردن‌های بسیار تا حدودی از دوران پیک گذشتیم اکنون وزارت نیرو‌ که ماهیت ماجرا را متوجه شده چه برنامه ای برای رفع این کسری‌ها دارد؟ چگونه می‌خواهد این صنعت را سرپا نگه دارد؟ سوخت این صنعت از کجا می آید؟ وقتی هوا سرد می‌شود مشکل آلودگی پیدا می شود و گاز نداریم به نیروگاه ارسال کنیم و دیگر بار برق قطع می شود و همچنین صنعت باید تعطیل کند یا اینکه باید مازوت بسوزانیم.

مسائلی تاکید کرد: قرار نیست برخی اشتباهات را چندین بار تکرار بکنیم یک جایی باید از گذشته عبرت بگیریم برای جلوگیری از تکرار این موارد باید اندیشه اندیشه عملی داشته باشیم و مهم‌تر این که باید پول خرج شود.

وی گفت؛ در کلان اگر بخواهیم از منظر مصرف کننده به موضوع صنعت برق نگاه کنیم کیفیت برق مناسب نبوده است زیرا قطع شده و همیشه نبوده و از این بابت مردم و صنایع به مشکل برخوردند و مقصر فقط وزارت نیرو نیست زیرا بخش خصوصی و مردم حاضر شدند دستگاه ژنراتور اضطراری خریداری کنند اما چرا سوخت به بهانه قاچاق تامین نمی شود؟

دبیر سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: صنعت برق به عنوان زیرساخت به تنهایی نمی‌تواند خود را از گرداب نجات دهد کل حاکمیت باید دست به دست هم دهد، حاکمیت باید تزریق مالی کرده و این صنعت را از بحران خارج کند، نرخ برق باید نرخ واقعی باشد، پول برق باید واقعی دریافت شود تا این صنعت روی پای خودش بایستد و اکنون تنها راه نجات و احیای این بیمار نزار تزریق مالی است.

وی ادامه داد؛ در تمامی بحران‌های دنیا دولت‌ها ورود کردند تا این بحران رفع شود، برای صنعت برق هم اگر دولت تزریق مالی به موقعی به این صنعت نکند صنعت نجات پیدا نمی کند.

مسائلی اظهار داشت: اگر به برق بصورت استاندارد نگاه بکنیم یک ثانیه هم نباید قطع شود اکنون استانداردهای کشور ما تغییر پیدا کرده و همین که مواقعی برق داریم باید شاکر باشیم، در کشورهای پیشرفته دنیا برق به عنوان یک زیرساخت به هیچ وجه نمی‌تواند قطع شود اما در هر حال باید در نظر داشته باشیم نجات این صنعت به تنهایی از عهده وزارت نیرو خارج است سوخت را وزارت نفت باید تامین کند، اقتصاد صنعت را قوانین مجلس و قوانین بودجه ای مشخص می کند و بخشی هم که نیاز به آب دارد، اگر این سه مورد با هم تکمیل نشوند این صنعت به خودی خود قد راست نمی‌کند، اگر بحران آب به این شکل ادامه پیدا کند بسیاری از نیروگاه‌ها خاموش می شوند چون برای خنک کردن آب ندارند، برقابی ها هم که به دلیل خالی شدن سدها از مدار خارجند، اما در عین حال واقعیت اینکه نباید اجازه دهیم استانداردها تغییر و ارتفاع کم کنند، باید استانداردهایمان را در سطح دنیا نگه داریم، امروز که مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق مثل آلومینیوم با لندن، نرخ سوخت را با فوب خلیج فارس مقایسه می‌کنیم نباید استانداردهای برق را با کشورهای ضعیف مقایسه کنیم. ما باید استانداردها را در سطح جهانی نگه داریم و نگذاریم پایین‌تر بیاییم، چون هر چقدر پایین‌تر بیایم دیگر امکان برگشت نداریم و این اشتباه است.

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی وزیر نیرو در پویش "آباد-ایران" گفته بود: امسال ذره ای کم فروشی نکردیم و برق با کیفیت تحویل دادیم.

