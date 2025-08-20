به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن محمدپور امروز (چهارشنبه، ۲۹ مرداد) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه توسعه و یکپارچگی زیست‌بوم نوآوری و فناوری صنعت نفت و تفاهم‌نامه جامع ایجاد و راهبری کنسرسیوم توسعه زنجیره ارزش گازهای همراه با اشاره به اهمیت و ضرورت این مأموریت ملی اظهار کرد: مجموعه معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن از جمله پژوهشگاه صنعت نفت، پارک فناوری و نوآوری و دانشگاه صنعت نفت همواره نقش برجسته‌ای در توسعه علمی و فناورانه کشور داشته‌اند و امروز نیز در موضوع جمع‌آوری گازهای همراه می‌توانند اثرگذاری تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

وی افزود: مسئله گازهای همراه نفت از مهم‌ترین چالش‌های کشور است که ابعاد گوناگون دارد؛ از یک‌سو ترکیبات سنگینی در آن وجود دارد که برای کشور اثرگذار است و از سوی دیگر، آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن محیط زیست کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. اگر فرایند جمع‌آوری این گازها به‌صورت صحیح طراحی و اجرایی شود، هم به کاهش آلایندگی کمک می‌کند و هم می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

همکاری بخش دولتی و خصوصی؛ راه تحقق هدف ملی جمع‌آوری گازهای همراه

رئیس کارگروه جمع‌آوری گازهای مشعل وزارت نفت با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری تأکید کرده‌اند که جمع‌آوری گازهای همراه باید پیش از پایان برنامه هفتم به‌طور کامل انجام شود، افزود: این الزام به معنای آن نیست که اجرای پروژه‌ها به پایان برنامه موکول شود، بلکه باید هم‌اکنون با برنامه‌ریزی متمرکز، هدفمند و با پیگیری جدی کارها را پیش برد.

محمدپور ادامه داد: بر همین اساس، دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای جمع‌آوری گازهای مشعل صادر شد و مسئولیت آن نیز با اختیارات گسترده به اینجانب محول شده است. این کارگروه مأموریت دارد ضمن تسهیل‌گری در همه فرآیندها از جمله امور گمرکی و تخصیص ارز، همه پروژه‌های مرتبط در سطح وزارت نفت را به‌طور مستمر پایش و بررسی کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات پروژه‌های موجود افزود: در مواردی مشاهده شده است که پیمانکاران برنده مزایده تعیین شده‌اند اما در عمل، پروژه پیشرفتی نداشته و همچنان گاز در حال سوختن است. در چنین مواردی کارگروه موظف است، ورود کند و اگر پیمانکار توانایی یا تمایل به ادامه کار ندارد، فرآیند فسخ یا خاتمه قرارداد در دستور کار قرار گیرد تا کار به پیمانکاران توانمند و متعهد واگذار شود. چراکه اولویت اصلی کشور و وزارت نفت، جمع‌آوری گازهای همراه است و نباید هیچ مانعی بر سر راه این هدف ملی باقی بماند.

رئیس کارگروه جمع‌آوری گازهای مشعل وزارت نفت در پایان ضمن قدردانی از همه مدیران و شرکت‌های فعال در این عرصه تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها بر دوش توانمندی بخش دولتی و همراهی بخش خصوصی قرار دارد و امید می‌رود با هم‌افزایی همه مجموعه‌ها و توفیق الهی، بتوانیم در مدت سه سال پیشِ رو و تا پایان برنامه هفتم توسعه، شاهد جمع‌آوری کامل گازهای همراه و فلرهای مستمر در مناطق جنوب، جنوب‌غرب و غرب کشور باشیم.

