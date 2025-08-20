فعالیت شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای تعطیل پنجشنبه و شنبه
شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای تعطیل پنجشنبه 30 مردادماه و یکم شهریورماه، فعال و آماده خدمترسانی هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، شعب و واحدهای ستادی این بانک در استان تهران، پیرو اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها، در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفهجویی در مصرف آب و برق، در روز شنبه یکم شهریورماه تعطیل بوده و صرفاً شعب کشیک و واحدهای پشتیبان ستادی بانک صادرات ایران از ساعت ۸ الی ۱۲ برای ارائه خدمات به مشتریان فعال هستند.
نحوه فعالیت بانکها و ادارات در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است.
همچنین طبق اعلام قبلی شورای هماهنگی بانکها، شعب و واحدهای ستادی این بانک در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی در روز پنجشنبه 30 مردادماه تعطیل بوده و واحدهای پشتیبان ستادی و شعب کشیک این بانک از ساعت ۸ الی ۱۲ به منظور خدمترسانی به مشتریان دایر هستند.
مشتریان محترم میتوانند در روزهای اعلامی، فعالیتهای بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» انجام داده و از تردد غیرضرور پرهیز کنند.