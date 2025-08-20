خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای تعطیل پنجشنبه و شنبه

فعالیت شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای تعطیل پنجشنبه و شنبه
کد خبر : 1676129
لینک کوتاه کپی شد.

​شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای تعطیل پنج‌شنبه 30 مردادماه و یکم شهریورماه، فعال و آماده خدمت‌رسانی هستند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، شعب و واحد‌های ستادی این بانک در استان تهران، پیرو اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها، در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، در روز شنبه یکم شهریورماه تعطیل بوده و صرفاً شعب کشیک و واحدهای پشتیبان ستادی بانک صادرات ایران از ساعت ۸ الی ۱۲ برای ارائه خدمات به مشتریان فعال هستند.

نحوه فعالیت بانک‌ها و ادارات در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

همچنین طبق اعلام قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها، شعب و واحد‌های ستادی این بانک در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی در روز پنج‌شنبه 30 مردادماه تعطیل بوده و واحدهای پشتیبان ستادی و شعب کشیک این بانک از ساعت ۸ الی ۱۲ به منظور خدمت‌رسانی به مشتریان دایر هستند.

مشتریان محترم می‌توانند در روزهای اعلامی، فعالیت‌های بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» انجام داده و از تردد غیرضرور پرهیز کنند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور