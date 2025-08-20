خبرگزاری کار ایران
رشد ۱۷ درصدی سپرده‌های مردمی بانک کشاورزی همزمان با بهبود ترکیب منابع

کد خبر : 1676124
گزارش عملکرد بانک کشاورزی در حالی از رشد ۱۶.۹ درصدی سپرده‌های مردمی طی سه ماه در این بانک حکایت دارد که این اتفاق با بهبود ترکیب سپرده‌ها و افزایش سهم منابع ارزان‌قیمت همزمان بوده و منجر به کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهینه‌سازی ساختار منابع بانک شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مبلغ کل سپرده‌های مردمی این بانک در سه ماه نخست سال جاری ۸۰۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته اما ترکیب سپرده‌های جذب شده به گونه‌ای بوده است که در مجموع، سهم سپرده‌های ارزان‌قیمت از کل منابع مردمی با ۱.۹ واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل، از ۶۲.۱ درصد به ۶۴ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، این تغییر به معنای کاهش هزینه تمام‌شده پول برای بانک است که می‌تواند تأثیر مثبتی بر افزایش سودآوری و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک، به‌ویژه در بخش کشاورزی، داشته باشد.

در مقابل، سهم سپرده‌های گران‌قیمت با کاهشی ۱.۹ واحد درصدی، از ۳۷.۹ درصد در پایان سال گذشته به ۳۶ درصد رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های مالی محتاطانه و تلاشی هدفمند برای کاستن از بار هزینه‌ای ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها همزمان با اجرای طرح‌های متنوع سپرده‌ای - تسهیلاتی است.

انتهای پیام/
