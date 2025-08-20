خبرگزاری کار ایران
شرط افتتاح حساب وکالتی از ثبت نام ایران خودرو حذف شد
کد خبر : 1676047
ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت خبر داد؛ بر این اساس الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شد، اما نظارت بر قیمت‌گذاری همچنان پابرجاست.

به گزارش  ایلنا، شرکت ایران‌خودرو در واکنش به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس بند ۳-۱، نرخ‌های فروش محصولات در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت، ابتدا توسط هیأت‌مدیره تصویب و سپس کلیه مستندات قیمت جهت بررسی و نظارت به سازمان حمایت ارسال می‌شود.

در ماده ۴ نیز الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده است.

ایران‌خودرو تأکید کرده است: بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان به‌طور رسمی افشا خواهد شد.

 

