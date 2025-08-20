ارتقای کیفیت اینترنت یک مطالبه ملی است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این جلسه که با حضور مدیران اپراتورهای ثابت و همراه و با هدف پایش کیفیت شبکه برگزار شد، با اشاره به نیاز اپراتورها برای تعامل بیشتر با مراکز تصمیم‌ساز دولتی، اعلام کرد: مطالبات اپراتورها در زمینه واردات تجهیزات پیگیری خواهد شد و برای این منظور جلسه‌ای با وزیر صمت برنامه‌ریزی شده است.

وی همچنین به نتایج مثبت تعامل با شهرداری اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات از طریق همکاری قابل حل است.

ضرورت ظرفیت‌سازی‌ها در نوسازی باتری‌ها

هاشمی با قدردانی از اقدامات اپراتورها برای به روزرسانی باتری ها به منظور جبران ناترازی ها افزود: تاب‌آوری مردم نسبت به قطعی اینترنت از قطعی آب و برق کمتر است از همین رو هر چند ناترازی انرژی موجب خاموشی‌های گسترده می‌شود اما سعی می‌کنیم با تامین باتری بخشی از این چالش را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بنابراین با نوسازی یو‌پی‌اس‌ها و باتری‌ها می توان بخشی از مشکلات را حل کرد، بر این اساس باید ظرفیت‌سازی کرد. از این روی اپراتورهایی که به‌موقع برای نوسازی شبکه و خرید تجهیزات اقدام کردند، شایسته تقدیرند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، گفت: حمایت از تولید را قبول داریم اما اولویت اصلی رضایت مردم است. در این مسیر، وظیفه سنگینی بر عهده ماست. بنابراین اگر جایی نیاز به واردات باشد، باید با سرعت و دقت اقدام کنیم تا کیفیت خدمات و رضایت مردم تأمین شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مردم نسبت به کیفیت اینترنت و شبکه شکایت و گله دارند و ما هم از همین مردم هستیم و اگر کتمان کنیم نمی‌توان راهکاری برای آن پیدا کرد بنابراین بحث کیفیت اینترنت یک «مطالبه ملی» است، باید در برنامه زمان بندی شده و گام به گام کیفیت اینترنت را ارتقا دهیم که البته الزاماتی دارد.

او با بیان اینکه مردم در استفاده از ظرفیت‌های فناورانه بلوغ بالایی دارند و شنیدن انتقادات آنان برای ما مغتنم است، گفت: جایگاه مردم در حکمرانی کشور روشن است و در الزامات حاکمیتی نباید نگاه سلیقه‌ای داشت.

حل مشکل از پذیرش آن آغاز می‌شود

هاشمی با تأکید بر اینکه کتمان مشکلات راه را برای حل آن‌ها مسدود می‌کند، افزود: اذعان به وضع موجود ما را به سمت یافتن راهکار هدایت نمی‌کند.

وزیر ارتباطات پذیرش مشکلات را زمینه‌ساز یافتن راهکار دانست و با اذعان به اینکه سرعت توسعه همواره متناسب با رشد نیازها نخواهد بود، تصریح کرد: ذات فناوری به گونه‌ای است که با پیشرفت آن، مسائل جدیدی پدید می‌آید. بنابراین باید شاخص‌هایی مشخص شود تا مردم بتوانند عملکرد ما را ارزیابی کنند.

شتاب در توسعه فیبرنوری

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم سرعت‌بخشی به توسعه شبکه فیبرنوری تأکید کرد و گفت: تغییر نگرش از «پوشش» به سمت «اتصال» را در این دوره دنبال کرده‌ایم و باید این روند شتاب گیرد.

وی ارائه سرعت کمتر از ADSL از طریق شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری به مردم را قابل قبول نداست و تاکید کرد تأکید کرد: با ارائه خدمات با کیفیت باید به جامعه امید تزریق کرد.

او همچنین راه‌اندازی داشبورد کیفیت را برای ارائه آمار واقعی خواستار شد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری مستمر این جلسات، به چارچوب مشخصی برای برنامه اقدام منجر شود.

در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قائم‌مقام وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و جمعی دیگری از معاونان وزیر برگزار شد، مدیران اپراتورهای ثابت و همراه نیز دغدغه‌ها و مسائل حوزه کاری خود را مطرح کردند.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل؛ با اشاره به خرید ۱۰ هزار باتری جدید گفت: بخش قابل توجهی از سایت‌های مراکز اصلی تجهیز شده و شبکه در حوزه انرژی پایدار تقویت می‌شود.

وی همچنین تداخلات فرکانسی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه دانست و از رفع بخش عمده آن با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

محمدجعفر پور، مدیرعامل مخابرات ایران؛ از بهینه‌سازی دیزل‌ژنراتورها خبر داد و گفت: در همکاری با اپراتورها به دنبال سود نیستیم، زیرا شرایط سخت برای همه است و ما آن را درک می‌کنیم؛ با این حال، هزینه‌های نگهداری بالاست. وی تأکید کرد: با این وجود مخابرات ایران آماده است تا برای افزایش کیفیت شبکه امکانات خود را در اختیار اپراتورها قرار دهد.

او افزود: افزایش ظرفیت در دستور کار قرار دارد و اجرای پروژه FTTH نیز با بهره‌گیری از توان پیمانکاران و اپراتورها با جدیت ادامه دارد تا نتایج آن در کشور ملموس شود.

گرشاسبی، قائم‌مقام همراه اول نیز از کاهش تداخلات در شهر تهران خبر داد و گفت: با تأمین باتری‌های جدید، مشکل قطعی برق مدیریت شد و به‌زودی ۱۰ هزار باتری دیگر نیز خریداری و در شبکه به‌کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به ورود وزیر ارتباطات برای حل مشکلات اپراتورها با شهرداری‌ها، خواستار حمایت او در تسهیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز شبکه در وزارت صمت شد.

محمد علی یوسف‌زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز با اشاره به چالش‌های سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی (XDSL) گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد ارتباطات از طریق این بستر ارائه می‌شود، اما برای استمرار خدمات باید به سمت فیبر نوری حرکت کنیم.

وی به‌روز نبودن مودم‌ها را از دیگر مشکلات موجود دانست و اضافه کرد: در شبکه بی‌سیم LTE نیز با مشکل اشباع فرکانس رادیویی مواجه هستیم.

ناترازی انرژی و عدم همراهی وزارت صمت در ثبت سفارش واردات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی مدیران اپراتورهای ارتباطی مورد تاکید قرار گرفت.

