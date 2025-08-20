آغاز احداث ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در مراسم امضای قرارداد احداث ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با بیان اینکه قرارداد امروز برای احداث ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ۴۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد بود، اظهار داشت: از این میزان سرمایه گذاری ۵۰ درصد از سوی ساتبا و ۵۰ درصد نیز توسط شرکت توسعه دهنده صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: تا قبل از پیک سال آینده ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه هدف گذاری شده وارد مدار خواهد شد.

معاون وزیر نیرو گفت: شرکت طرف قرارداد روزانه ۶ مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری صندوق توسعه برای این پروژه و مابقی پروژه ها در حد مجاز خواهد شد، گفت: با مکانیزم تعیین شده از سوی صندوق؛ بازپرداخت ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی از صندوق در اختیار شرکت توسعه دهنده خواهد بود و برق تولیدی را نیز می توانند در بورس انرژی و صنایع بفروش برسانند.

طرزطلب تاکید کرد: ما حاضریم پروژه های بزرگ را به صورت ۵۰ درصد سرمایه گذاری اجرا کنیم، کسانی که قبلا پروانه گرفتند نیز می توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند و کمک کنند که ناترازی رفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود و به این ترتیب ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷ هزار مگاوات می رسد.

رئیس ساتبا درباره همکاری سازمان ها برای واگذاری زمین ادامه داد: همکاری خوبی در توسعه نیروگاه های خورشیدی آغاز شده و همه پای کارآمده اند.

وی ادامه داد: قبل از دولت چهاردهم حدود ۱۵ هزار مگاوات پروانه صادر شده بود که نشان از عزم دولت چهاردهم برای توسعه تجدیدپذیرها دارد.

معاون وزیر نیرو از واگذاری تمام اختیارات توسعه تجدیدپذیرها به استان ها، استانداران، شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق خبرداد که سبب خواهد شد امر توسعه با کمترین مشکل پیش برود.

وی در خصوص واگذاری زمین ادامه داد: تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و همه همراهی خوبی دارند تنها مسئله این است که در برخی استان ها تعداد زیادی پروانه صادر شده است اما تاکنون از سوی کسانی که این پروانه ها را دریافت کرده اند اقدامی صورت نگرفته است.

طرزطلب گفت: براین اساس مقرر شده استانداران براساس اختیاراتی که دارند نسبت به فسخ این قرار دادها اقدام کنند تا به کسانی که واقعا دنبال احداث هستند واگذار شوند.

طرزطلب افزود: کسانی که این پروانه ها را در اختیار دارند و بیش از ۶ ماه هیچ گونه فعالیت برای توسعه نداشته اند پروانه آنها در شورای مربوط در استان بررسی و باطل خواهد شد.

وی درباره انتشار فراخوان مشارکت در احداث نیروگاه‌ خورشیدی با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و فرصت مشارکت در آن تا پایان هفته، خاطرنشان کرد: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از همه متقاضیان حقوقی دارای قرارداد احداث نیروگاه‌ خورشیدی با ظرفیت سه مگاوات و بیشتر دعوت کرده است برای ثبت درخواست در فراخوان احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی به سامانه سانا مراجعه کنند.

طرزطلب به پیگیری مداوم رییس جمهور و وزیر نیرو از روند توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور، اشاره کرد و گفت :امید است با امضای این قرارداد و پیگیری ادامه روند اجرای پروژه ها و این پروژه که پیشتر آغاز شده است، ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال برسد.

در ادامه علی پژوهان مدیرعامل شرکت سرمایه گذار در این قرار داد نیز گفت: اقدام های خوبی در رابطه با توسعه نیروگاه های خورشیدی در کشور شکل گرفته است و این اقدام ها کشور را تجهیز کرده و سرعت حرکت این صنعت را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در هفته های آینده کشور شاهد افتتاح نیروگاه های بسیاری خواهد بود.

پژوهان افزود: چند سالی است در صنعت فعال هستیم ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی فعال در کشور داریم که در روزهای اینده به ۲۵۰ مگاوات می رسد.

وی گفت: در قرارداد امروز تجهیزات ۶۰۰مگاوات وارد کشور شده است و مابقی تجهیزات خریداری شده است.

پژوهان افزود: قرارداد امروز از لحاظ برنامه زمانبندی جلوتر است و برنامه ما این است که ظرفیت تولید نیروگاه را به ۴ هزارمگا وات درسال برسانیم.

