قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ چهارشنبه ۲۹ مرداد
کد خبر : 1675959
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۶ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۸ تومان رسید.
به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۹۷۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۵۲۵ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۹ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۸ تومان است.