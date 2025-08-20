قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ چهارشنبه ۲۹ مرداد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است.