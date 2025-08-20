مقام مسئول در سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با ایلنا:
وزارتخانهها و صنایع برای جابهجایی زائران اربعین اتوبوس ندادند
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری وحملونقل جادهای گفت: علیرغم مصوبه ستاد اربعین و دستور مکتوب معاون اول رئیسجمهور مبنی بر تخصیص ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس از سوی صنایع بزرگ (نفت، گاز، معادن و فولاد) در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۴ مرداد، متأسفانه این امر محقق نشد و تنها دو وزارتخانه به این تعهد عمل کردند.
مهدی قلیزاده، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری وحملونقل جادهای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان جابه جایی زائران با حمل و نقل عمومی جادهای در ایام اربعین اظهار داشت: در بازه زمانی سفرهای اربعین یک میلیون و ۴٠٠ هزار تردد زائران از / به مرزهای ۶ گانه از طریق حمل و نقل عمومی جادهای ثبت شد.
وی ادامه داد: از یک میلیون و ۴٠٠ هزار تردد حمل و نقل جادهای ٧٢ درصد ترددها از طریق خودروهای شخصی و حدود ٢٠ درصد از طریق حمل و نقل عمومی و عمدتا اتوبوس انجام شد.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری وحملونقل جادهای با بیان اینکه مجموعا ٩٢ درصد زائران اربعینی از طریق حمل و نقل جادهای جابهجا شدند، گفت: ٩٢ درصد زائران از مجموعه خدمات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استفاده کردند که این عدد قابل توجهی محسوب میشود.
قلی زاده با تاکید بر کمبود ناوگان اتوبوسی برای جابهجایی زائران اربعینی اظهار داشت: در این بازه زمانی برای جابه جایی زائران ۶ هزار و ٨٩۵ دستگاه اتوبوس در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بود و تردد این تعداد پلاک اتوبوس در پایانه مرزی ثبت شد که این تعداد اتوبوس گاهی ٣ الی ۴ سرویس ارایه دادند. اما برای اینکه بتوانیم این خدمات را با کیفیت بهتری انجام دهیم به حداقل ٩ تا ١٠ هزار دستگاه اتوبوس نیاز داشتیم تا فشار از روی ناوگان هم برداشته شود، بنابراین تقریبا با کمبود ٣ هزار دستگاه اتوبوس مواجه بودیم.
وی افزود: با این کمبود مجبور بودیم از طریق مدیریت سفر درون استانی و کشوری سفرهای اربعین را مدیریت کنیم و از مردم خواهش کردیم که اگر سفر ضروری ندارند از حضور در پایانهها خودداری کنند.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای تاکید کرد: این در حالی بود که براساس مصوبه ستاد اربعین و مکاتبهای که معاون اول رییس اول با استانداران داشت قرار بر این بود که ٣ هزار دستگاه اتوبوس که از طریق صنایع بزرگ بالا دستی نفت گاز معادن و فولاد در بازه زمانی ٢١ تا ٢۴ مرداد ماه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار بگیرد تا در پیک بازگشت زائران اربعینی ناوگان مورد نیاز تامین شود اما متاسفانه علیرغم همه پیگیریهای انجام شده و دستور مکتوب معاون اول رییس جمهور که وزارتخانهها مکلف شدند ناوگان خود را در اختیار سازمان بگذارند اما از تمام مجموعههای مکلف، فقط دو وزارتخانه اتوبوسهای اصلی و ذهاب خود را اختصاص دادند اما آن هم عدد بسیار ناچیزی بود و در واقع این تعداد اتوبوس نقشی در جابهجایی زائران نداشتند.
قلیزاده گفت: در واقع وزارتخانهها و مجموعههای مکلف شده از دستور معاون اول تمکین نکردند و باید در این باره توضیح دهند.
وی همچنین با اشاره به کاهش تصادفات جادهای ناوگان زائران اربعینی ادامه داد: خوشبختانه بازه اربعین در بخش حمل و نقل جادهای عمومی هیچ تصادف منجر به فوت نداشتیم و به طور کلی میزان تصادفات جادهای در اربعین امسال نسبت به سال گذشته ۴٠ درصد کاهش پیدا کرد.