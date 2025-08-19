تدوین برنامه رفع ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تشریح برنامههای جامع دولت چهاردهم در حوزه آب گفت: رفع ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب، اصلاح ساختاری بخش آب، اولویتبندی طرحهای نیمهتمام و بهرهبرداری از ۱۱۷ طرح آبی تا پایان سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در مراسم رونمایی از پویش بزرگ و سراسری «ایران آباد» با اشاره به برنامههای کلان دولت در حوزه آب گفت: کشور سالهاست با انباشت مشکلات کمآبی، خشکسالیهای پیدرپی، افزایش شدید مصرف، انبوه طرحهای نیمهتمام و مطالبات فزاینده آبی مواجه است؛ اما همچون همیشه تاریخ، با اتکا به همت و دانش ایرانیان در مسیر پایداری زیستبوم کشور حرکت میکند.
تدوین برنامه جامع و راهبردی آب
وی با بیان اینکه برنامه جامع و راهبردی بخش آب در چارچوب احکام برنامه هفتم توسعه و برنامههای دولت چهاردهم و بهویژه رویکردها و برنامههای علیآبادی، وزیر نیرو، طراحی شده است، افزود: این برنامه در پنج بخش اصلی شامل تأمین و توزیع آب، مدیریت مصرف و تقاضا، حفاظت و صیانت از آب، مدیریت مخاطرات آبی و ارتقای حکمرانی آب، اصلاحات حکمرانی و بهبود فضای کسب و کار تدوین شده است.
جوانبخت خاطرنشان کرد: در ذیل این برنامه ۴۹ اقدام مشخص با رویکردی متوازن، کلاننگر و مبتنی بر جزئیات لازم طراحی شده است.
اقدامات غیرسازهای؛ رفع ناترازی ۱۵ میلیارد مترمکعبی
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران یکی از مهمترین اهداف این برنامه را در بخش اقدامات سازهای، رفع ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب تا پایان برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: اصلاحات ساختاری در بخش آب با هدف رفع تعارض منافع، بازنگری طرحهای آبی، تقویت سامانههای جمعآوری دادههای آبی، استقرار سامانههای حسابداری آب، پیادهسازی حکمرانی محلی آب و تصدیگریها به تشکلها، بهبود اقتصاد آب و ارتقاء بهرهوری از جمله اقدامات کلیدی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: برشهای استانی این برنامهها به ویژه در بخش رفع ناترازی آب، تهیه و با جزئیات به استانها ابلاغ شده است.
اقدامات سازهای؛ اولویتبندی ۵۶۷ طرح نیمهتمام
جوانبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهای نیمهتمام آب کشور در بخش سازهای گفت: نخستین گام در این حوزه، اولویتبندی طرحها بر اساس زودبازده بودن، محدودیت منابع مالی و سنجههای سهگانه اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بوده است.
وی افزود: از میان ۵۶۷ طرح نیمهتمام، نزدیک به نیمی از آنها برای تکمیل انتخاب و فعالیتهای اجرایی بر آنها متمرکز شده است.
بهرهبرداری از ۱۱۷ طرح تا پایان سال
معاون وزیر نیرو اعلام کرد: در هفته دولت ۶۵ طرح و تا پایان سال جاری در مجموع ۱۱۷ طرح در حوزههای آبرسانی، سدسازی، شبکههای آبیاری و زهکشی، سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب و نیروگاههای برقآبی به بهرهبرداری خواهد رسید.
نگاه تمدنی ایرانیان به مدیریت آب
جوانبخت در پایان با تأکید بر جایگاه تاریخی ایرانیان در مدیریت منابع آب گفت: تمدن درخشان ایران زمین و بناهای تاریخی کشورمان سرشار از شواهدی است که نشان میدهد ایرانیان بهترین مهندسین آب و از پیشتازان فن آب و بناکنندگان سازههای متنوع و پرشمار آبی بودهاند. آنانی که ادعای آموزش این فن به ایرانیان را مطرح میکنند، یاوهگویانی بیش نیستند.
وی ضمن قدردانی از همکاران صنعت آب در استانها افزود: با وجود محدودیت منابع مالی و شرایط سخت کشور، همکاران ما با تلاشهای بیوقفه و ازخودگذشتگی فراوان، همچون دوران دفاع مقدس، در مسیر خدمترسانی به مردم ایستادهاند.