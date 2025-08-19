به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت‌های جهانی نفت خام در واکنش به بررسی احتمال برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا برای پایان دادن به تنش‌های مسکو و کی‌یف و کاهش نگرانی‌ها نسبت به تداوم تحریم‌های نفتی روسیه، در معامله‌های روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) با افت همراه شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به وقت گرینویچ با ۵۳ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه سپتامبر که قرار است روز چهارشنبه منقضی شود، با ۴۴ سنت یا ۰.۷ درصد کاهش، ۶۲ دلار و ۹۸ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت قرارداد فعال‌تر شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر هم با ۵۵ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۱۵ سنت برای هر بشکه رسید.

این در حالی است که قیمت‌ها در جلسه معاملاتی پیشین حدود یک درصد افزایش یافته بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه (۲۷ مرداد) پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، و شماری از متحدان اروپایی در کاخ سفید، در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، تماس گرفته و مقدمات برگزاری نشستی بین پوتین و زلنسکی و پس از آن، نشست سه‌جانبه میان سه رئیس‌جمهوری را فراهم کرده است.

سوورو سارکار، تحلیلگر ارشد انرژی در بانک DBS، با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی اخیر بر بازار نفت گفت: قیمت نفت تا حد زیادی به نتایج نشست‌های اخیر میان ترامپ - پوتین و ترامپ - زلنسکی واکنش نشان داده است. اگرچه هیچ توافق صلح یا آتش‌بس قطعی در کوتاه‌مدت محتمل به نظر نمی‌رسد، پیشرفت‌هایی حاصل شده و احتمال تشدید تحریم‌های روسیه از سوی آمریکا یا اروپا فعلاً منتفی است.

وی افزود: سخنان ترامپ درباره تحریم‌های ثانویه علیه واردکنندگان نفت روسیه نیز کاهش یافته است؛ اقدامی که در غیر این صورت می‌توانست خطر اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش دهد. از این رو معتقدیم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در بازار نفت طی این هفته اندکی کاهش یافته‌اند.

زلنسکی مذاکرات مستقیم خود با ترامپ را مطلوب توصیف کرد و گفت: دو طرف درباره نیاز اوکراین به تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا گفت‌وگو کرده‌اند.

ترامپ نیز تأیید کرد که آمریکا در ارائه چنین تضمین‌هایی همکاری خواهد کرد، هرچند جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر بر لزوم پایان سریع مرگبارترین جنگ اروپا در ۸۰ سال گذشته تأکید کرد، اما کی‌یف و متحدان غربی‌اش نگرانند که وی به دنبال توافقی با شرایط مطلوب برای روسیه باشد.

بارت ملک، رئیس راهبرد کالا در مؤسسه تی‌دی سکیوریتیز (TD Securities) در یادداشتی نوشت: نتیجه‌ای که به کاهش تنش‌ها و حذف تهدیدهای تعرفه‌های ثانویه یا تحریم‌ها منجر شود، می‌تواند قیمت نفت را در سه‌ ماه چهارم سال ۲۰۲۵ و سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به میانگین هدف ۵۸ دلار برای هر بشکه کاهش دهد.

وی همچنین هشدار داد: در صورتی که آمریکا فشار بیشتری بر روسیه وارد کند و تعرفه‌های ثانویه گسترده‌تری علیه مشتریان نفت روسیه اعمال شود مانند اوضاعی که اکنون هند با آن روبه‌روست، قیمت نفت خام بدون شک به بالاترین سطح ثبت‌شده در هفته‌های گذشته بازمی‌گردد.

دو هفته پیش، ترامپ در واکنش به ادامه واردات نفت روسیه از سوی هند، تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی وضع کرد.

دولت هند، ایالات متحده را به اعمال استانداردهای دوگانه در اجرای تحریم‌ها علیه واردات نفت روسیه متهم کرده و این تعرفه‌ها را ناعادلانه، غیرقابل توجیه و غیرمنطقی خوانده است.

