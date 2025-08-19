به گزارش ایلنا از توانیر، مازیار جمشیدی مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش دما در اکثر نقاط کشور طی روزهای آتی گفت: پس از چند روز کاهش نسبی دما، از دیروز و به‌ویژه امروز و فردا، مجدداً گرمای شدید در بسیاری از مناطق حاکم خواهد شد که متناسب با آن، شاهد افزایش مصرف برق خواهیم بود.

وی افزود: دیروز میزان مصرف برق در ساعات اوج بار از رقم ۷۴ هزار مگاوات عبور کرد که نسبت به روزهای گذشته افزایش محسوسی داشت. این در حالی است که طی دو ماه اخیر، بخش قابل توجهی از نیاز شبکه از محل نیروگاه‌های برق‌آبی تامین شده و با کاهش ذخیره این نیروگاه‌ها، فشار بیشتری بر تولید برق وارد می‌شود.

مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور با تاکید بر اینکه گرمای هوا دست‌کم تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: استمرار پایداری شبکه نیازمند همکاری عمومی است و از مردم انتظار داریم مسوولیت اجتماعی خود را در مدیریت مصرف به‌ویژه در بازه‌های اوج بار ایفا کنند.

جمشیدی یادآور شد: اوج مصرف روزانه از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۷ عصر و اوج مصرف شبانه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ است. در این ساعات ضروری است مشترکان از به‌کارگیری وسایل پرمصرف غیرضروری خودداری کنند، کولرهای گازی را روی دمای آسایش ۲۵ درجه تنظیم کرده و کولرهای آبی را در دور کند به کار گیرند.

وی تصریح کرد: رعایت همین راهکارهای ساده، ضامن پایداری شبکه و استمرار برق‌رسانی مطمئن به هم‌وطنان در روزهای گرم پیش‌رو خواهد بود.

