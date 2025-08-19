شبکه برق ایران هیچگاه خاموشی سراسری نداشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر در آیین رونمایی از پویش ایران-آباد گفت: امروز صنعت برق کشور به نقطه‌ای رسیده که می‌توان با اطمینان از پایداری ۲۰ ساله شبکه سراسری سخن گفت؛ شبکه‌ای که هیچگاه دچار فروپاشی گسترده یا خاموشی سراسری نشده است.

وی افزود: در حوزه برق‌رسانی روستایی، تقریباً تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار به برق پایدار متصل شده‌اند و برای مناطق عشایری نیز سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل تامین برق را برعهده دارند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به توسعه طرح‌های هوشمندسازی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان نصب شده و این رقم تا سال آینده به ۱۲ میلیون دستگاه خواهد رسید. به گفته او، این اقدام ضمن پایش برخط مصرف، امکان مدیریت مشترکان پرمصرف و کاهش ناترازی انرژی را فراهم می‌کند.

رجبی‌مشهدی همچنین از اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف و بسیج بیش از ۱۵ هزار نیروی متخصص در شرکت‌های توزیع خبر داد و گفت: بانک‌ها و شهرداری‌ها از جمله بخش‌هایی بوده‌اند که با اخطار و نصب برچسب «بدمصرفی» تحت کنترل قرار گرفتند و نتیجه آن کاهش چشمگیر بار شبکه در ساعات اوج مصرف بوده است.

وی با اشاره به مدیریت مصرف تصریح کرد: با این اقدامات توانستیم رشد مصرف را مهار و زمینه برای توسعه طرح‌های تجدیدپذیر، همچون ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات و سرمایه‌گذاری ۴۳۲ هزار میلیارد تومانی فراهم کنیم.

