به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، مراسم آیین رونمایی از خدمات و محصولات دیجیتال بانک ملی ایران با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز همایش‌های بانک ملی ایران برگزار شد.

در این مراسم، که با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای همچون ابوالفضل نجارزاده رئیس بانک ملی، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان رهبری، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، همچنین نمایندگان و مسئولان مختلف از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند. همچنین اصحاب رسانه در این مراسم حضور داشتند.

این مراسم به عنوان فرصتی برای معرفی چهار طرح نوین بانک ملی برگزار شد. در این رویداد، از چهار طرح هاب خدمات ملی، رشد ملی، کالاپی و نوپی رونمایی شد که هرکدام از این طرح‌ها به عنوان گامی مهم در جهت دیجیتالی کردن خدمات بانک ملی و تسهیل فرآیندهای بانکی برای مشتریان این بانک محسوب می‌شوند. این طرح‌ها با هدف ارتقاء کیفیت خدمات بانکی، بهبود تجربه مشتری و ایجاد تسهیلات به‌روز و کارآمد برای اقشار مختلف جامعه طراحی و معرفی شدند.

در ادامه، از تمبر طرح مهربانی ملی نیز رونمایی شد. این تمبر به مناسبت دستاوردهای بانک ملی در ارائه وام قرض‌الحسنه و کمک به اقشار کم‌درآمد کشور طراحی شده است. رونمایی از این تمبر به‌ویژه به دلیل رکورد بانک ملی در ارائه وام قرض‌الحسنه در تاریخ بانکداری ایران، نقطه عطفی در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی این بانک به شمار می‌رود. این اقدام با هدف ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و کمک به بهبود معیشت خانوارها در کشور، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی انجام شده است.

طرح مهربانی ملی رکورددار وام قرض الحسنه در تاریخ بانکداری ایران

بانک ملی ایران با تکیه بر ۹۷ سال قدمت و خدمت و همچنین اقدامات مهم و اساسی در عرصه خدمت به آحاد جامعه به عنوان نماد شایسته از نظام بانکداری در کشور مطرح است و همواره همسو با برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همراه راهبردهای کلان اقتصاد کشور فعالیت نموده و به عنوان یک بانک توسعه ای با نگاهی به آینده در راستای نقش آفرینی اثر گذار همواره نگاه ویژه ای به خدمت رسانی شایسته به آحاد جامعه دارد.

در ابتدای سال ۱۴۰۲ با تغییر رویکرد جدید در مدیریت عالی، بانک زمینه برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای خلق ارزش در اقتصاد کشور فراهم شد. بر همین اساس بانک ملی ایران برای خلق ارزش در اقتصاد کشور تصمیم گرفت با طراحی و تولید محصولات اعتباری متنوع و نوین تجربه‌ای نو و متفاوت را برای مشتریان از دریافت خدمات رقم بزند.

بانک ملی ایران طی این مدت در راستای پیشرفت، بانک رشد اقتصاد و تحول شبکه بانکداری کشور بر گسترش طرح‌های تسهیلاتی قرض الحسنه گره‌گشایی از مشکلات اقشار آسیب پذیر و نیازمند توسعه خدمات غیر حضوری تمرکز یافت. در بانک ملی ایران همواره در این مدت اراده بر این استوار بوده است که با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود محصولات اعتباری فناورانه و خلاقانه تولید شود تا هموطنان عزیز طعم شیرین تجربه‌ای متفاوت از دریافت خدمات بانکی را بچشند.

یکی از دغدغه های بانک ملی ایران ارائه خدمات متنوع و به روز بر بستر زیست بوم دیجیتال است که بر همین اساس با اقدامات صورت گرفته چندین طرح مختلف اجرایی شد؛ از جمله طرح وام مهربانی ملی که به صورت کاملا غیر حضوری از افتتاح حساب تا پرداخت تسهیلات از مهرماه ۱۴۰۲ ارائه شد.

با اجرای طرح مهربانی ملی، گامی نوین در مسیر تحول دیجیتال ارتقای عدالت و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در کشور بوجود آمد، فرآیند دریافت این وام برای مشتریان به طور کامل غیر حضوری و بدون مراجعه به شعبه فراهم شد همچنین این طرح مجموعه ای از خدمات نوین و پیشرفته را به صورت دیجیتال و از طریق سامانه بام در اختیار مشتریان قرار داد.

در این طرح متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به حضور در شعب حساب قرض الحسنه طرح» «مهربانی را افتتاح و درخواست وام خود را ثبت کنند. تسهیلات اعطایی این طرح تا سقف ۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و متقاضی میتواند بسته به شرایط خود نرخ کارمزد ترجیحی ۲۰۰ یا ۴ درصد را انتخاب کند پس از گردش مالی حساب و کسب امتیاز لازم امکان دریافت تسهیلات در کمتر از ۴ ساعت پس از تکمیل پرونده فراهم است.

از ویژگیهای شاخص این طرح شیوه اعتبار سنجی انتقال امتیاز تسهیلات، ضرایب اعلامی نسبت به طرحهای رقیب و عدم مسدودی وجه در حساب سپرده است.

هاب ملی: هاب خدمات مالی فراتر از چارچوب سنتی بانکداری

در دنیای پرشتاب امروز خدمات مالی فراتر از چارچوب سنتی بانکداری گسترش یافته و نیاز به رویکردهای نوین و یکپارچه را بیش از پیش نمایان ساخته است بانک ملی ایران به عنوان پیشگامی در این غرضه با معرفی هاب" خدمات مالی گامی نوین در ارائه خدمات غیربانکی برداشته و امکان دسترسی آسان به مجموعهای متنوع از امکانات مالی را فراهم آورده است.

مشتریان این بانک می‌توانند از طریق سامانه های دیجیتال" "بام" و "بله" یا به صورت حضوری در شعب بانک ملی ایران به این هاب متصل شوند و از خدمات گسترده آن بهره‌مند گردند در بخش سرمایه گذاری فرآیندها به گونه ای طراحی شده که بدون نیاز به مراجعه حضوری و تنها با چند کلیک، امکان سرمایه گذاری در گزینه‌های معتبر فراهم است. این گزینه‌ها شامل صندوق درآمد ثابت اعتماد بانک ملی، صندوق سهامی مشترک توسعه ملی، صندوق طلای عیار مفید و صندوق بازنشستگی آتیه مفید می‌شود. همچنین به زودی خدمات سرمایه گذاری در طلا و نقره دیجیتال به این مجموعه افزوده خواهد شد.

علاوه بر سرمایه‌گذاری هاب خدمات مالی امکان خرید بیمه مسافرتی و پرداخت عوارض خروج از کشور را ارائه می‌دهد در آینده نزدیک خرید انواع بیمه نامه از طریق کارگزاری آنلاین بیمه تا بام نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. ویژگی‌های برجسته هاب خدمات مالی بانک ملی ایران عبارتند از عدم نیاز به مراجعه حضوری برای اغلب خدمات، دسترسی آسان و هوشمند از طریق پلتفرم‌های دیجیتال تنوع گسترده خدمات مالی غیر بانکی مناسب برای تمامی کاربران اعم از علاقه مندان به روش‌های دیجیتال یا حضوری هاب خدمات مالی بانک ملی ایران دروازه‌ای به سوی سرمایه‌گذاری هوشمند بیمه جامع و آینده‌ای پایدار است.

رشد ملی: راه حلی هوشمند برای تقویت تولید

در عرصه تولید و تجارت، تأمین سرمایه در گردش همواره چالشی اساسی برای فعالان اقتصادی از تأمین کنندگان تا خرده فروشان، بوده است. این چالش اغلب به کاهش سرعت رشد و تضعیف توان رقابتی کسب و کارها منجر شده است بانک ملی ایران با معرفی محصول رشد ملی» را محلی نوآورانه دیجیتال و کارآمد برای رفع این موانع ارائه کرده است.

رشد ملی پلتفرمی دیجیتال و هوشمند است که بازیگران زنجیره تأمین را در محیطی امن و شفاف به یکدیگر متصل می‌کند. این سکو با بهره‌گیری از مدل تأمین مالی زنجیره تأمین (SCE)، فرآیند تأمین سرمایه در گردش را بساده سریع و مؤثر میسازد هدف این محصول بهینه سازی نقدینگی کاهش فشارهای مالی و تقویت چرخه تولید ملی در سراسر کشور است.

رشد ملی با ارائه ابزارهای تعهدی پیشرفته نظیر برات الکترونیک و اوراق، گام امکان تأمین مالی با حداقل فشار نقدی را فراهم می‌کند. این ابزارها نه تنها جریان مالی را روان تر می‌سازند بلکه ثبات و اطمینان را به زنجیره تأمین باز می‌گردانند این محصول با تکیه بر زیرساخت‌های گسترده و تجربه بانک ملی ایران گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی برداشته است. بانک ملی ایران با رشد ملی مسیر توسعه کسب و کارها را هموار کرده و با ارائه راهکاری مدرن و کارآمد به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند. این ابتکار، نمادی از تعهد بانک به حمایت از تولید و تجارت پایدار در ایران است.

کالاپی: انتخابی هوشمندانه برای خرید مطمئن

در راستای حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان و توزیع کنندگان و با هدف ارتقای قدرت خرید، جامعه بانک ملی ایران طرح نوآورانه «کالاپی» را معرفی کرده است این طرح در قالب کارت اعتباری امکان بهره‌مندی از تسهیلات مرابحه تا سقف ۳ میلیارد ریال را برای متقاضیان واجد شرایط فراهم می آورد. کارت "کالاپی" به گونه ای طراحی شده که پاسخگوی نیازهای خرید کالا و خدمات به شیوه‌ای مدرن آسان و مطمئن باشد. مشتریان می‌توانند با استفاده از این کارت در فروشگاه‌های حضوری و اینترنتی طرف قرارداد بانک بدون دغدغه و با سرعت بالا خریدهای خود را انجام دهند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح فرآیند کاملاً غیر حضوری و حذف نیاز به سپرده‌گذاری یا ایجاد میانگین حساب است که تجربه‌ای متفاوت از دریافت تسهیلات بانکی را رقم می‌زند، همچنین نرخ سود این تسهیلات مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده و شرایطی شفاف و قانونی را برای مشتریان تضمین می‌کند.

«کالاپی» با تکیه بر زیرساخت‌های امن بانک ملی ایران راهکاری کارآمد برای خرید کالا و خدمات با حداکثر اطمینان و سرعت به شمار می‌رود. این طرح نه تنها ابزاری برای تسهیل خرید، بلکه گامی مؤثر در حمایت از تولید داخلی و ایجاد رونق اقتصادی است. با «کالاپی» تجربه خریدی هوشمند سریع و ایمن در دستان شماست.

نوپی: تجربه ای نو در خرید هوشمند

بانک ملی ایران با هدف ایجاد راهکارهای نوآورانه در حوزه فناوری مالی پلتفرم نوپی را راه‌اندازی کرده است؛ خدمتی ویژه که امکان استفاده از اعتبار بانکی برای خریدهای خود را به ساده ترین و سریع ترین شکل فراهم می کند.

با "نوپی" مشتریان می‌توانند در بازار و فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک ملی ایران کالا و خدمات مورد نیاز خود را به صورت اقساطی یا با بازپرداخت کوتاه مدت بدون پرداخت سود تهیه کنند. این ویژگی نوپی را به گزینه‌ای ایده‌آل برای مواقعی تبدیل کرده که نیاز به خرید فوری یک کالا یا بهره‌برداری از یک فرصت خاص وجود دارد.

این طرح در شبکه بانکی کشور، ابتکاری منحصر به فرد به شمار می‌آید که علاوه بر تامین نیازهای فوری مشتریان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی ایفا می‌کند. نوپی با ایجاد گردش هدفمند اعتبار در زنجیره تأمین به بهبود جریان مالی در نظام بانکی کمک کرده و از افزایش غیر ضروری نقدینگی جلوگیری می‌کند. مزیت اصلی این پلتفرم اتصال هوشمند مشتریان به بازار است، به گونه ای که ضمن تسهیل فرایند خرید، زمینه پویایی بیشتر اقتصاد و حمایت از کسب و کارهای طرف قرارداد را فراهم می‌آورد.

با «نوپی»، خرید آسان سریع و بدون دغدغه تنها یک انتخاب نیست؛ بلکه تجربه‌ای نوین از تعامل با بانک ملی ایران و بازار است.

