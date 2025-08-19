خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت سفارش واردات کالا با دلار مجاز شد

ثبت سفارش واردات کالا با دلار مجاز شد
کد خبر : 1675591
لینک کوتاه کپی شد.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ممنوعیت ثبت سفارش کالا با دلار آمریکا را مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  کاربران سامانه جامع تجارت می توانند ثبت سفارش خود را با ارز دلار آمریکا انجام دهند. 

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع  تجارت؛

به اطلاع می‌رساند از این پس کاربران سامانه جامع تجارت می‌توانند در زمان ثبت پرونده جدید و یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خود به (شرط عدم انجام عملیات ارزی یا گمرکی) از نوع ارز دلار آمریکا استفاده نمایند.»

گفتنی است، ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا به درخواست بانک مرکزی از وزارت صنعت از سال ها پیش اجرا شد که امروز این ممنوعیت رفع شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور