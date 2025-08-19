ثبت سفارش واردات کالا با دلار مجاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاربران سامانه جامع تجارت می توانند ثبت سفارش خود را با ارز دلار آمریکا انجام دهند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت؛

به اطلاع می‌رساند از این پس کاربران سامانه جامع تجارت می‌توانند در زمان ثبت پرونده جدید و یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خود به (شرط عدم انجام عملیات ارزی یا گمرکی) از نوع ارز دلار آمریکا استفاده نمایند.»

گفتنی است، ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا به درخواست بانک مرکزی از وزارت صنعت از سال ها پیش اجرا شد که امروز این ممنوعیت رفع شد.

انتهای پیام/