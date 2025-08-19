آغاز طرح مسکن مستأجران از ماه آینده/ تورم اجاره به ٢ درصد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حبیب طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان در نشست خبری امروز با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوار و رفاه خانوار است ، اظهار داشت: مسکن موضوعی است که سیاست گذاران کلان به آن توجه می کنند البته درک مسأله واقعی مسکن و اتخاذ سیاست‌های بخش مسکن موضوع ساده‌ای نیست.

وی ادامه داد: مسکن بنابر ابعاد کالبدی، وجه اجتماعی و اقتصادی عمیقی دارد و موضوع برنامه ریزی منسجم برای ١٠ سال آینده است از این رو فاز اول طرح جامع را انجام دادیم و در این مرحله نیاز واقعی مسکن در حال بررسی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم طرح جامع مسکن را با ارایه عمومی به اجماع کلی برسانیم تا پیش برد سیاست‌های مسکن اثرگذار باشد.

وی با اشاره به آمار متقاضیانی که نسبت به پرداخت آورده خود اقدام نکردند، افزود: ساخت طرح ملی مسکن دو منبع اصلی تامین مالی می‌شود یک بخش آن، آورده متقاضی مسکن و بخش دیگر تسهیلات بانکی است. رقم قراردادهای نهضت ملی مسکن نهایی نیست و برای پیمانکاران تاخیرات مجاز و غیر مجاز تعریف شده و رقم نهایی ساخت مسکن بستگی به تاخیرات ساخت دارد و برخی از پروژه‌ها به دلیل عدم پرداخت آورده متقاضی دچار تاخیر در ساخت می‌شوند.

طاهرخانی ادامه داد : البته برخی از پروژه‌ها هم به تسهیلات بانکی متصل نشدند و در این شرایط بار تامین مالی پروژه بر عهده آورده متقاضی است و همین موضوع می تواند پیمانکار را مشمول تاخیر مجاز کند. در حال حاضر ۶٠٠ هزار پروژه شروع شده داریم که ۴٧٢ هزار به تسهیلات بانکی متصل شده است و وقتی تسهیلات متصل نمی شود بار آن بر دوش مردم قرار می‌گیرد. البته ١٢٠ هزار پروژه به تسهیلات با نرخ جدید متصل شده است و درخواست ما از مردم این است که همراهی لازم را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره رای دیوان بر ابطال جرایم بانکی به دلیل جریمه بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: برخی از بانک‌ها استدلال‌هایی از این نوع داشتند که سال‌های گذشته سامانه تکمیل نبوده اما در همین مدت زمان شرایط برای همه در سیستم بانکی یکسان بوده است و یک بخشی از شبکه بانکی به تعهدات خود عمل کرده و بخشی هم عمل نکرده است و این موضوع را در دست بررسی داریم و این توضیحات را قابل قبول نمی‌دانیم.

طاهرخانی همچنین از آغاز طرح مسکن استیجاری از ماه آینده خبر داد و گفت : علاوه بر طرح ویژه مسکن استیجاری، روزانه ٣ هزار وام ودیعه به مستأجران پرداخت می شود .

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه چه تعداد مسکن در قالب مسکن استیجاری در اختیار مستأجران قرار می‌گیرد، گفت: مسکن استیجاری شامل دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت بوده که در مجموع ٣٠ هزار مسکن در قالب این طرح در اختیار مستأجران واجد شرایط با اولویت زوج های تازه ازدواج کرده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این واحدها در مناطق متوسط رو به پایین شهر واگذار خواهد شد و منابع آن از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید تامین خواهد شد و از ماه آینده اجرای آن آغاز خواهد شد و متقاضیان باید برای تقاضای خود ثبت نام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره اثرگذاری تغییر سبک زندگی بر روی شناسایی نیاز واقعی مسکن در کشور در طرح جامع مسکن گفت: درباره طرح جامع مسکن در کمیته راهبری در حال جمع بندی هستیم واقعیت این است که تغییر سبک زندگی و تحولات جمعیتی، پیری جمعیت، مهاجرت، ازدواج مجدد و شکل گیری خانواده‌های در ١٠ سال آینده بر روی شناسایی میزان نیاز واقعی مسکن اثرگذار است، هنوز درباره عدد نیاز واقعی مسکن به جمع بندی نهایی نرسیدیم و پس از تعیین آمار اعلام می‌شود .

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره تورم مسکن تاکید کرد:خوشبختانه ۴ ماهه اول امسال تورم اجاره مسکن از تورم عمومی کمتر بوده و تیر ماه هم تورم اجاره به ٢ درصد رسید در حالی که این عدد در ماه گذشته آن ٣.٢ درصد بود . البته نه تنها تورم مثاجاره مسکن بلکه تورم قیمت مسکن هم در این مدت کاهشی بوده است و قطعا قیمت مسکن لوکس افت پیدا کرد .

