محدودیت گازوئیل تخصیصی به صنایع برداشته شد

بنابر ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از این پس محدودیت سقف نفت‌‌گاز تخصیصی به صنایع، معادن و اصناف برداشته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، براساس این تصمیم، بخش‌های صنایع، معادن و اصناف که تقاضایی مازاد بر سهمیه یارانه‌ای خود در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) دارند، می‌توانند از طریق سازوکار عرضه فیزیکی نفت‌گاز در بورس انرژی، نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.

قیمت نفت‌گاز در این بستر بر مبنای سازوکار بازار تعیین و تحویل آن بدون واسطه در گستره جغرافیایی کشور توسط مناطق زیرمجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران میسر خواهد شد.

این تمهید جدید، علاوه بر جلوگیری از انحراف خارج از شبکه سوخت در کشور (قاچاق داخل) موجب حذف فرآیندهای زمانبر و حذف دلالان و واسطه‌گران می‌شود.

 

