ناترازی ۴۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در سال جاری/ مذاکرات با ترکمنستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید توکلی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته را با ناترازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون متر مکعبی گاز سپری کردیم، اظهار داشت: سال سختی بود اما خوشبختانه عبور کردیم.

وی افزود: با اجرای پویش کاهش ۲ درجه و درگیر شدن وزیر کشور، مدیریت بحران کشور و همکاری استانداران؛ بخشی نگری در ارتباط با بزرگترین معضل کشور کنار گذاشته شد، یعنی مشکل یک استان مشکل همه بود و به این ترتیب بدون قطع گاز یک مصرف کننده عبور کردیم. باید به هر دو مولفه تولید و مصرف باهم پرداخته شود.

ناترازی ۴۰۰ میلیون متر مکعبی گاز

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به ناترازی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعبی گاز خاطرنشان کرد: ناترازی یک روزه بوجود نیامده که یک روزه از بین برود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه مدیریت یکپارچه وزارت نفت نقش مهمی در موفقیت‌ها داشت، گفت: برای نخستین‌ بار کمیته‌های هماهنگی زودتر از موعد تشکیل شد و موضوع ذخایر سوخت مایع برای عبور از زمستان در دستور کار جدی قرار گرفت. این اقدام‌ها در حالی انجام شد که پاییز ۱۴۰۲ طبق گزارش‌ها گرم‌ترین پاییز ۵۰ سال اخیر بود و شرکت باید خود را برای شرایط سخت‌تر آماده می‌کرد. همچنین سال گذشته دغدغه ای داشتیم مبنی بر اینکه مخازن گازوئیل برای زمستان مناسب نیست و علاوه بر این در مهر ماه وعده صادق ۲ را داشتیم که مهمترین تهدید برای کشور بود از این بابت که در صورت جنگ اولین هدف زیرساخت انرژی است.

وب گفت: امسال با برنامه‌ریزی دقیق وزارت نفت، ذخایر نیروگاهی بیش از ۶۰ درصد نسبت به زمان مشابه پارسال افزایش یافته است.

وی به چالش‌های جدید در جریان اورهال‌ها اشاره کرد و افزود: این‌بار با وقوع جنگ تحمیلی آن هم در شرایطی که کشور در حال مذاکره بود و همه را غافلگیر کرد، نخستین دغدغه ما جلوگیری از تبدیل گاز به عامل حادثه ثانویه بود.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز در کشور بیش از ۹۵ درصد و سهم آن در سبد انرژی ۷۳ درصد است، گفت: ۸۰ درصد نیروگاه‌ها به گاز وابسته‌اند و در شرایط جنگی با حملات به تهران و مراکز نظامی سراسر کشور، باید با آمادگی بالا صحنه را مدیریت کنیم تا منازل آسیب‌دیده دچار نشتی و خطرات بیشتر نشوند.

معاون وزیر نفت در ادامه از بهره‌برداری انشعاب و دسترسی پنج شهر، ۴۲۸ روستا و ۱۷۵۳ واحد صنعتی در حوزه گازرسانی خبر داد و افزود: ۳۳۰ کیلومتر خطوط جدید انتقال گاز جدید وارد مدار شده است.

وی افزود: پروژه گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی بیش از ۵.۶ همت اعتبار داشته و تنها ۲ ایستگاه تقویت فشار بیش از ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بهره‌برداری از خطوط انتقال جدید در مجموع ۱۸۴ میلیون یورو هزینه دربرداشته و عمده این خطوط در شمال کشور به پایداری و انعطاف شبکه کمک می‌کند.

به گفته توکلی، ۶۸۸ طرح گازرسانی و ۲۲۹ کیلومتر خطوط سراسری جدید نیز در دست اجرا قرار دارد، از جمله خطوط دهم سراسری و پل‌کله تا تهران به ارزش ۱۴۰ میلیون یورو و خط مهم جنوب شرق به طول ۱۲۶ کیلومتر با ۱۱۵ میلیون یورو اعتبار.

وی ادامه داد: علاوه بر توسعه تاسیسات موجود، پروژه‌های نوینی مانند ذخیره‌سازی گاز در گنبد نمکی نصرآباد با سرمایه‌گذاری ۳۴۰ میلیون یورو آغاز خواهد شد که موقعیت آن، نزدیک به محورهای اصلی انرژی و مصرف کشور، ظرفیت بالایی برای افزایش تاب‌آوری ایجاد می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره تغییر قیمت گاز خانگی و صنعتی تاکید کرد: مرجع تعیین قیمت سازمان برنامه و بودجه است و شرکت ملی گاز نقشی اجرایی و مشورتی دارد. بر اساس فرمول‌های موجود، تعرفه بخش صنعتی تابع میزان انرژی مصرفی است و تعرفه خانگی نیز با هدف عدالت انرژی طراحی شده، به‌گونه‌ای که ۸۵ تا ۹۰ درصد مشترکان خانگی سال گذشته و امسال افزایش قیمتی محسوس تجربه نکرده‌اند و افزایش عمده تنها شامل بد مصرف‌ها و بسیار بد مصرف‌ها شده است.

وی درباره طرح‌های مشوق مدیریت مصرف اظهار داشت: طرح اپراتورهای انرژی بدون تحمیل بار مالی به دولت، مشوق‌هایی مانند تجهیزات کم‌مصرف یا پاداش نقدی برای مشترکان کم‌مصرف فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در بورس انرژی نیز روز گذشته یک مترمکعب گاز با نرخ ۱۷ هزار و ۳۵۰ تومان به فروش رسید و این مسیر به صنایع کمک می‌کند تا با بهبود بهره‌وری، مصرف خود را کاهش دهند.

مصرف ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز گاز در بخش خانگی

توکلی درباره اولویت تامین گاز تصریح کرد: در اوج مصرف داخلی که به ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز در بخش خانگی، تجاری و حمل‌ونقل می‌رسد، اولویت قطعاً با تأمین کامل نیاز داخل است و سوخت جایگزین برای سایر بخش‌ها تأمین می‌شود. هیچ‌گاه صادرات و نیروگاه‌ها به بهای قطع گاز خانگی قربانی نشده‌اند.

کاهش ۹۰ میلیون متر مکعبی گاز به دلیل حمله به تاسیسات گازی در جنگ ۱۲ روزه

وی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: وقتی تهران مورد اصابت قرار گرفت تاکید این بود که گاز حادثه ثانویه برای مردم ایجاد نکند. تهران ۸۶ مورد و کل کشور ۱۹۶ مورد اصابت داشتیم اما هیچ حادثه ثانویه ای نداشتیم. از جمله اینکه عسلویه ۲۴ بار مرود اصابت قرار گرفت و همزمان ۹۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ ترین فجر جم باضافه پارس جنوبی از شبکه کم شد همچنین خط صادرات به ترکیه مورود اصابت قرار گرفت اما ظرف ۲۴ ساعت خط تعمیر و مجدداد در مدار سرویس قرار گرفت.

پارسال واردات گاز صفر بود

وی در پاسخ به ایلنا درباره اینکه در زمستان امسال چه میزان گاز از واردات تامین خواهد شد، گفت: پارسال واردات گاز صفر بود امسال قرارداد سواپ با ترکمنستان و ترکیه داشتیم، در قرارداد واردات گاز به صورت سوآپ و ترانزیت طرف ما نیستیم.

توکلی تاکید کرد: در شرکت گاز به دلیل عدم پایداری هیچگاه واردات بعنوان سناریوی تامین گاز مطرح نبوده است، بعبارت دیگر اگر واردات داسته باشیم کمک کننده است و اگر نباشد پلن B در دستور کار است.

مذاکره با ترکمنستان ادامه دارد

وی در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره واردات از ترکمنستان تصریح کرد: مذاکرات با ترکمنستان ادامه دارد برای اولین بار سواپ و صادرات ترکمنستان به ترکیه توسط شرکت دولتی انجام و سواپ فی نیز خوب بود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز خاطرنشان کرد: مذاکرات پیشرفت خوبی داشته، ما درفت قرارداد را تحویل دادیم ولی نهایی نشده و جای کار و مذاکرات تکمیلی دارد.

پیشرفت ۹۹ درصدی مذاکرات گازی با روسیه

معاون وزیر نفت درباره مذاکرات گازی با روسیه، تصریح کرد: این مذاکرات حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد پیشرفت داشته اما به‌دلیل عوامل سیاسی، منطقه‌ای و فنی هنوز قطعیت نیافته است. توافق اولیه شامل ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز در ۲ فاز بوده که اکنون موضوع مذاکره بر حجم کمتر متمرکز شده است.

وی یادآور شد: احتمال اجرای مرحله‌ای پروژه وجود دارد و هدف اصلی، استفاده از این گاز در بخش‌های مولد کشور است.

اوضاع صادرات به ترکیه و عراق

توکلی درباره توقف صادرات گاز به عراق و ترکیه توضیح داد: صادرات گاز به عراق قطع نشده است؛ متناسب با شرایط مصرف، مدیریت مصرف گاز و صادرات گاز انجام می‌شود، قرارداد بلندمدت ایران با ترکیه هم سال آینده به اتمام می‌رسد و مذاکرات از مدتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اما جزئیات آن نیازمند توافق دو طرف است.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: شرکت ملی گاز ایران بر اساس برنامه هفتم توسعه، موظف به مدیریت تجارت گاز و دیپلماسی انرژی است.

