آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس ایام شهادت امام رضا (ع)
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری از آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس برای مسیرهای منتهی به مشهد خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: طرح راهداری از امروز تا ۴ شهریور ماه ادامه دارد و طی روزهای ۲ تا ۴ شهریور پیک سفرهای بازگشت از مشهد است.

وی با بیان این‌که برای این ایام نیازمند تعداد زیاد ناوگان هستیم، ادامه داد: برای ارائه خدمات به زائران امام رضا علیه‌السلام باید آمادگی کاملی داشته باشیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها در این رابطه انجام و شیوه‌نامه نیز به شرکت‌های حمل‌ونقل ابلاغ شده است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: پیش‌فروش بلیت اتوبوس از امروز برای مسیرهای منتهی به مشهد آغاز شده است.

 

