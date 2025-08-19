خبرگزاری کار ایران
واردات گازوئیل صفر شد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: با اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف واردات گازوئیل صفر شد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در ۵ ماهه نخست امسال با وجود تعمیرات اساسی گسترده پالایشگاه‌های نفتی، تولید نفت‌گاز کشور به صورت متوسط ۳ میلیون در روز نسبت به سال قبل افزایش یافته است.‌

با اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، مصارف نفت‌گاز در بخش غیر نیروگاهی نسبت به سال قبل حدود ۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافته و به این ترتیب نیاز به واردات نفت‌گاز به صفر رسیده است.

افزون برآن میانگین تحویل روزانه سوخت مایع به نیروگاه‌ها در ۵ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است. تحویل گاز به نیروگاه‌های شبکه سراسری (برق حرارتی) نیز تقریباً برابر سال قبل است.

با این اقدام‌ها وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موفق به افزایش ۶۰ درصدی سطح ذخایر سوخت مایع نسبت به سال قبل برای ورود به زمستان شده‌اند تا بتوانیم شاهد جبران ناترازی گاز از طریق سوخت مایع باشیم.

انتهای پیام/
