به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، معاون خدمات پس از فروش ایساکو با اشاره به این موفقیت گفت: کسب مقام نخست در ارزیابی رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه تلاش مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و تعهد سازمانی تمامی ارکان شبکه خدمات پس‌از‌فروش ایران‌خودرو است.

رسول رمضانی ادامه داد: این موفقیت نتیجه عملکرد منسجم و هدفمند ستاد مرکزی شرکت ایساکو و نمایندگی‌های مجاز در ارایه خدمات باکیفیت، پاسخ‌گویی موثر و مجموعه‌ای از اقدامات مستمر در جهت ارتقای رضایت و افزایش اعتماد مشتریان است.

وی افزود: امتیاز کلی ارزیابی شامل زیرشاخص‌هایی؛ مانند بررسی وضعیت نمایندگی‌ها، ستاد و پشتیبانی (فرایندهای مدیریتی) و بررسی رضایتمندی مشتریان بوده است و در تمامی این شاخص‌ها، ایساکو با اختلاف چشم‌گیر نسبت به شرکت بعد از خود، بالاترین امتیاز را کسب کرده است.

رمضانی تشریح کرد: در فرآیند ارزیابی سال جاری، ایساکو با کسب امتیاز ۹۴.۲ در شاخص ستاد و پشتیبانی (فرایندهای مدیریتی) و ۹۲.۹ در شاخص وضعیت نمایندگی‌های مجاز، بالاترین تفاضل امتیاز را با سایر شرکت‌ها نسبت به سال‌های گذشته ثبت کرد و در تمام زیرشاخص‌ها بیش‌ترین سطح امتیازها را به خود اختصاص داد. این نتایج نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات اصلاحی، بهبود فرایندهای اجرایی و ارتقای سطح خدمات در سراسر کشور است.

وی در توضیح زیرشاخص‌ها گفت: ارزیابی وضعیت نمایندگی‌ها شامل بررسی فضاهای فیزیکی، ضمانت و گارانتی، تجهیزات، الزامات محیطی، نیروی انسانی، فرایند پذیرش و ترخیص و همچنین مدیریت ارتباط با مشتریان است.

از سوی دیگر، ارزیابی نظام مدیریتی یا ستاد شرکت؛ شامل زیرشاخص‌هایی مانند تامین و توزیع قطعات، رسیدگی به شکایات، آموزش پرسنل، توسعه شبکه و تامین و توزیع ابزارهای تخصصی و سایر اقدامات مرتبط با پشتیبانی مدیریت شرکت است.

رمضانی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات ایساکو تصریح کرد: در حال حاضر ۶۶۲ نمایندگی فعال در سراسر کشور تحت پوشش این شرکت فعالیت دارند و روزانه بیش از ۲۰ هزار خدمت تخصصی به مشتریان ارایه می‌دهند. ارایه این حجم خدمات نیازمند زیرساخت‌های فن‌آورانه، نیروی انسانی متخصص و نظارت دقیق بر کیفیت اجراست که در ایساکو به‌صورت هدفمند و مستمر دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ایساکو با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در راستای تحقق اهداف کلان گروه صنعتی ایران‌خودرو، همواره در مسیر تعالی، نوآوری و ارتقای سطح خدمات گام برداشته و این موفقیت را نقطه آغاز فصل جدیدی از توسعه و تحول در حوزه خدمات پس‌از‌فروش می‌داند.

این مجموعه اقدامات موجب افزایش چشم‌گیر رضایت مشتریان و ارتقای امتیاز شاخص رضایت مشتری شده و هم‌سو با نگاه نوین مدیریت جدید ایران‌خودرو انجام گرفته است.

