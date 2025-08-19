طبق اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از شرکتهای خدمات پسازفروش خودرو:
ایساکو برای شانزدهمین سال پیاپی مقام اول خدمات پسازفروش خودرو کشور را کسب کرد
بر پایه نتایج ارزیابی سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) از وضعیت خدمات پسازفروش خودروسازان کشور انجام شد، شرکت ایساکو برای شانزدهمین سال پیاپی مقاوم اول خدماتپس ازفروش صنعت خودرو کشور را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، معاون خدمات پس از فروش ایساکو با اشاره به این موفقیت گفت: کسب مقام نخست در ارزیابی رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه تلاش مستمر، برنامهریزی دقیق و تعهد سازمانی تمامی ارکان شبکه خدمات پسازفروش ایرانخودرو است.
رسول رمضانی ادامه داد: این موفقیت نتیجه عملکرد منسجم و هدفمند ستاد مرکزی شرکت ایساکو و نمایندگیهای مجاز در ارایه خدمات باکیفیت، پاسخگویی موثر و مجموعهای از اقدامات مستمر در جهت ارتقای رضایت و افزایش اعتماد مشتریان است.
وی افزود: امتیاز کلی ارزیابی شامل زیرشاخصهایی؛ مانند بررسی وضعیت نمایندگیها، ستاد و پشتیبانی (فرایندهای مدیریتی) و بررسی رضایتمندی مشتریان بوده است و در تمامی این شاخصها، ایساکو با اختلاف چشمگیر نسبت به شرکت بعد از خود، بالاترین امتیاز را کسب کرده است.
رمضانی تشریح کرد: در فرآیند ارزیابی سال جاری، ایساکو با کسب امتیاز ۹۴.۲ در شاخص ستاد و پشتیبانی (فرایندهای مدیریتی) و ۹۲.۹ در شاخص وضعیت نمایندگیهای مجاز، بالاترین تفاضل امتیاز را با سایر شرکتها نسبت به سالهای گذشته ثبت کرد و در تمام زیرشاخصها بیشترین سطح امتیازها را به خود اختصاص داد. این نتایج نشاندهنده اثربخشی اقدامات اصلاحی، بهبود فرایندهای اجرایی و ارتقای سطح خدمات در سراسر کشور است.
وی در توضیح زیرشاخصها گفت: ارزیابی وضعیت نمایندگیها شامل بررسی فضاهای فیزیکی، ضمانت و گارانتی، تجهیزات، الزامات محیطی، نیروی انسانی، فرایند پذیرش و ترخیص و همچنین مدیریت ارتباط با مشتریان است.
از سوی دیگر، ارزیابی نظام مدیریتی یا ستاد شرکت؛ شامل زیرشاخصهایی مانند تامین و توزیع قطعات، رسیدگی به شکایات، آموزش پرسنل، توسعه شبکه و تامین و توزیع ابزارهای تخصصی و سایر اقدامات مرتبط با پشتیبانی مدیریت شرکت است.
رمضانی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات ایساکو تصریح کرد: در حال حاضر ۶۶۲ نمایندگی فعال در سراسر کشور تحت پوشش این شرکت فعالیت دارند و روزانه بیش از ۲۰ هزار خدمت تخصصی به مشتریان ارایه میدهند. ارایه این حجم خدمات نیازمند زیرساختهای فنآورانه، نیروی انسانی متخصص و نظارت دقیق بر کیفیت اجراست که در ایساکو بهصورت هدفمند و مستمر دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: ایساکو با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و در راستای تحقق اهداف کلان گروه صنعتی ایرانخودرو، همواره در مسیر تعالی، نوآوری و ارتقای سطح خدمات گام برداشته و این موفقیت را نقطه آغاز فصل جدیدی از توسعه و تحول در حوزه خدمات پسازفروش میداند.
این مجموعه اقدامات موجب افزایش چشمگیر رضایت مشتریان و ارتقای امتیاز شاخص رضایت مشتری شده و همسو با نگاه نوین مدیریت جدید ایرانخودرو انجام گرفته است.