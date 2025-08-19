به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۲ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۲۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۵۷۶ تومان رسیده است. از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۷ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۶ تومان است.

