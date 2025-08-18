به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی‌زاده در حاشیه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر مشکلاتی ایجاد کرده که به وضع موجود منجر شده است و طبیعتاً نیاز هستش که اصلاحی در این قانون و سیاست های موجود ایجاد شود.

وی افزود: موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتما در دولت مورد بحث قرار خواهد گرفت و بنده به نمایندگی از این جمع این موضوع را در دولت طرح خواهم کرد و تلاش می‌کنیم که انشالله راه حلی بیابیم تا معیشت مردم تامین شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از طرف دیگر با بازنگری در این قانون مسئله تولید و اشتغال و درآمدزایی در کشور محقق شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه هرگونه تغییر می‌تواند منجر به یک شوک منفی شود گفت: اگر اتفاق مثبتی در این زمینه رخ دهد منجر به بهبود زندگی مردم می‌شود.

وی درباره برنامه دولت برای نرخ ارز بیان کرد: ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست های شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد.

وی تاکید کرد: تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهش‌ها و بی‌ثباتی در بازار وجود دارد.

