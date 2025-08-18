دلایل افزایش ۶۰ درصدی ذخایر سوخت مایع نیروگاهی

به گزارش ایلنا از پالایش و پخش فراورده های نفتی، با اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، میزان مصارف نفت‌گاز در بخش غیرنیروگاهی نسبت به سال قبل حدود ۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافته و به این ترتیب نیاز به واردات نفت‌گاز به صفر رسیده است.

میانگین تحویل روزانه سوخت مایع به نیروگاه‌ها در ۵ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است. تحویل گاز به نیروگاه‌های شبکه سراسری (برق حرارتی) نیز تقریبا برابر سال قبل است.

با این اقدامات وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موفق به افزایش ۶۰ درصدی سطح ذخایر سوخت مایع نسبت به سال قبل برای ورود به زمستان شده‌اند تا بتوانیم شاهد جبران ناترازی گاز از طریق سوخت مایع باشیم.

انتهای پیام/