وزیر جهاد کشاورزی:
محصولات کشاورزی ایران پس از فرآوری در کشورهای دیگر با چند برابر قیمت به فروش میرسد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی ایران خام صادر میشود و پس از فرآوری در کشورهای دیگر با چند برابر قیمت به فروش میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امشب ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با تأکید بر لزوم حمایت بانکی از کشاورزی گفت: سهم این بخش در اقتصاد کشور دستکم ۸ درصد است اما تسهیلات متناسب با آن پرداخت نمیشود. او با اشاره به نیاز ۲۵۹ همتی صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد: حتی تزریق محدود منابع مالی میتواند موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد ارزش افزوده صادراتی محصولات کشاورزی شود.
وزیر جهاد کشاورزی به مسئله تأمین مالی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی باید متناسب با سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی پرداخت شود، در حالی که تاکنون چنین چیزی محقق نشده و برآوردها نشان میدهد تنها حدود ۵۰ درصد نیازها پوشش داده شده است.
وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیاز جدی به تزریق منابع مالی دارند، گفت: ۱۵۶ واحد راکد وجود دارد که تنها با دریافت تسهیلات در گردش میتوانند فعال شوند، همچنین ۸۷۹ واحد نیمهفعال با حدود هفت و نیم همت قابل احیا هستند و سه هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. بیش از ۱۳ هزار واحد فعال نیز برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند ۵۱ همت هستند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۱۵۵ واحد با پیشرفت بالای ۶۰ درصد با ۳۵ همت قابلیت تکمیل دارند و میتوانند ۲۴۰۰ شغل فراهم کنند، گفت: ۱۳۰۰ واحد با پیشرفت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برای تکمیل به ۳۳ همت نیاز دارند. طرحهایی با پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد نیز بیش از ۱۲۰ همت منابع مالی میخواهند. علاوه بر این، سالانه سه تا چهار همت برای بازسازی واحدهای فعال لازم است. مجموع این نیازها حدود ۲۵۹ همت برآورد میشود.
به گفته نوری، سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی نه تنها مشکلات داخلی مانند انبارداری، تنظیم بازار و دسترسی مردم به محصولات سالم را برطرف میکند بلکه ارزش افزوده صادراتی را نیز به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد، چراکه بسیاری از محصولات کشاورزی ایران به صورت خام صادر میشوند و پس از فرآوری در دیگر کشورها با چند برابر قیمت به فروش میرسند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سهم کشاورزی در اقتصاد ملی دستکم ۸ درصد است و باید در نظام تسهیلات بانکی و نرخ تشکیل سرمایه منعکس شود. با در نظر گرفتن زنجیرههای پیشین و پسین، سهم واقعی این بخش بالای ۲۰ درصد است.
نوری خاطرنشان کرد: کوچکترین تزریق منابع میتواند تحولات بزرگی در کشاورزی و صنایع غذایی کشور ایجاد کند.