در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

واکنش معاون وزیر نیرو به ادعای نتانیاهو برای حل مشکل آب ایران

معاون وزیر نیرو گفت: ما در حوزه آب شیرین کن، ۵ خط اصلی انتقال آب از سواحل جنوبی به مناطق مرکزی کشور را داریم و برنامه دولت هم این است که این عدد و رقم چند برابر شود.

محمد جوانبخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ادعای نتانیاهو‌ برای حل مشکل کم آبی در ایران اظهار داشت: بنده مقام سیاسی نیستم ولی باتوجه به اینکه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی آنچه را که از جنگ ۱۲ روزه انتظار داشت؛ محقق نشد اکنون بدنبال این است که زمینه های ناامیدی در ملت ایران ایجاد کند.

وی تصریح کرد: ما در حوزه آب شیرین کن ۵ خط اصلی انتقال آب از سواحل جنوبی به مناطق مرکزی کشور را داریم و برنامه دولت هم این است که این عدد و رقم چند برابر شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: برای احداث آب شیرین کن مباحث اقتصادی هم مهم است کشورهایی که آب شیرین کن احداث و از آب نمکزدایی شده مصرف می کنند اقتصاد آب را بهتر از ما حل کرده اند. اینها مسائلی است که در کشور ما نیز حل می شود.

وی تاکید کرد:  تمام فناوری‌های مربوط به احداث آب شیرین کن در کشور ما وجود دارد و هیچ نیازی به خارج از ایران نیست.

جوانبخت لفاظی های نتانیاهو را بیشتر مباحث سیاسی عنوان کرد.

