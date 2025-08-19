واکنش معاون وزیر نیرو به ادعای نتانیاهو برای حل مشکل آب ایران

محمد جوانبخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ادعای نتانیاهو‌ برای حل مشکل کم آبی در ایران اظهار داشت: بنده مقام سیاسی نیستم ولی باتوجه به اینکه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی آنچه را که از جنگ ۱۲ روزه انتظار داشت؛ محقق نشد اکنون بدنبال این است که زمینه های ناامیدی در ملت ایران ایجاد کند.

وی تصریح کرد: ما در حوزه آب شیرین کن ۵ خط اصلی انتقال آب از سواحل جنوبی به مناطق مرکزی کشور را داریم و برنامه دولت هم این است که این عدد و رقم چند برابر شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: برای احداث آب شیرین کن مباحث اقتصادی هم مهم است کشورهایی که آب شیرین کن احداث و از آب نمکزدایی شده مصرف می کنند اقتصاد آب را بهتر از ما حل کرده اند. اینها مسائلی است که در کشور ما نیز حل می شود.

وی تاکید کرد: تمام فناوری‌های مربوط به احداث آب شیرین کن در کشور ما وجود دارد و هیچ نیازی به خارج از ایران نیست.

جوانبخت لفاظی های نتانیاهو را بیشتر مباحث سیاسی عنوان کرد.

انتهای پیام/