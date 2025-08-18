آب سد طالقان به هشتگرد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی‌آبادی در مراسم رونمایی از پویش بزرگ و سراسری «ایران آباد» گفت: اهداف و هدف‌گذاری‌های وزارت نیرو در این پویش و پروژه‌های مطرح‌شده به منظور اطلاع‌رسانی به مردم از برنامه‌های آتی وزارت نیرو در صنعت آب و برق کشور است. در جریان این پویش ۳۰۵ پروژه مهم صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات به ارزش کلی ۴۳۲ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو با رویکردی آینده نگر نه تنها به تأمین نیازهای امروز مردم برنامه‌ریزی می‌کند، بلکه با اجرای پروژه‌های بزرگ و متنوع در حوزه‌های آب برق و انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش دارد تا بستر لازم برای توسعه پایدار و ایجاد شرایط بهتر برای نسل‌های آینده را فراهم سازد.

وی با بیان رکوردهای صنعت برق گفت: تولید برق بیشتر از توربین‌های فرسوده و عبور از زمستان سخت با وجود مشکلاتی که دشمنان برای سوخت‌رسانی ایجاد کردند، از جمله دستاوردهایی است که باورکردنی نیست.

وزیر نیرو در ادامه به توانمندی‌های داخلی اشاره کرد و افزود: با رونمایی از توربین ملی گازی MGT-۷۵، ایران در ردیف چند کشور اول دنیا در طراحی، ساخت و فروش توربین‌های گازی قرار گرفت که این موفقیت نتیجه تلاش گسترده جوانان و متخصصان کشور در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است.

وی گفت: سیاست‌های اشتباه گذشته باعث شد با افزایش مصرف و کاهش تولید روبه‌رو شویم و به ناترازی ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات برسیم. خوشبختانه با اجرای سیاست‌های جدید توانستیم این روند را معکوس کنیم؛ امروز به سمت رشد تولید و کاهش مصرف حرکت کرده‌ایم. اگرچه هنوز ناترازی به طور کامل رفع نشده، اما راهبرد ما تا رسیدن به صادرات انرژی ادامه خواهد داشت.

علی‌آبادی با اشاره به شرایط جهانی صنعت برق گفت: اکنون در بطن انقلاب صنعتی چهارم و در آستانه انقلاب صنعتی پنجم هستیم. استفاده روزافزون از برق به دلیل توسعه پردازش موازی، هوش مصنوعی و داده‌پردازی از نتایج این تحولات است و این امر مصرف برق در جهان را افزایش داده است. تولید برق به روش‌های سنتی آثار مخربی بر محیط زیست دارد و باید به سمت روش‌های نوین و کم‌اثرتر حرکت کنیم. این مسیر نیازمند همکاری نخبگان و دانشمندان کشور است..

وزیر نیرو تحول واقعی را در بهبود بهره‌وری دانست و افزود: تحول اساسی تنها در اجرای پروژه‌ها نیست، بلکه در اصلاحات بنیادین و افزایش بهره‌وری است. در همین راستا نظام مسائل صنعت آب و برق در حال تدوین است تا بر اساس توانایی‌ها و نقاط ضعف و قوت، راه‌حل‌های اجرایی مشخص شود.

وی در ادامه بیان داشت: کنون در مراحل پایانی طرح انتقال آب طالقان قرار داریم اما این امر نباید منجر به آن شود که مردم صرفه جویی را فراموش کنند.

وزیر نیرو با قدردانی از مردم بخاطر صرفه جویی در مصرف آب و برق و همراهی در تابستان امسال خاطرنشان کرد: بزرگترین موفقیت ما زمانی خواهد بود که درست مصرف کرده و از مصرف بی رویه بپرهیزیم.

علی آبادی ادامه داد: تلاش خود را بکار بسته ایم تا مشکلات مردم کمتر شود و به همین دلیل در طرح انتقال آب طالقان، شاهد تلاش مضاعف همکاران بودیم.

وزیر نیرو به مدیران تاکید کرد که دقیق با مردم صحبت کنند و بدانند نجات در راستگویی است.

علی آبادی افزود: طرح های که امروز به بهره برداری رسید رکوردهای کم نظیری است که باید به مردم اطلاع رسانی شود

