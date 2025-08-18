به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروفن امسال نیز برای چهارمین سال پیاپی از تاریخ ۱۶ آذر تا ۱۸ آذر با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان مهم‌ترین بستر تعامل فناوری و صنعت پتروشیمی کشور برگزار می‌شود.

این رویداد ملی دارای ۲ بخش کلیدی «ارائه معکوس نیازهای فناورانه» توسط شرکت‌های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و «اهدای جوایز نوآوری صنعت پتروشیمی» است.

هدف از برگزاری این ۲ بخش کلیدی در پتروفن، تعمیق ساخت داخل و توسعه فناوری و نوآوری و همچنین ترویج فرهنگ نوآوری، خلاقیت و اشتراک دانش است.

این رویداد ملی، فرصتی بی‌نظیر برای شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فناوران کشور است تا در فضایی پویا راهکارهای نوین خود را برای حل مسائل صنعت پتروشیمی ارائه کنند.

براین‌اساس دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و فناوران کشور از اول شهریور به مدت یک ماه فرصت دارند با مراجعه به وب‌سایت پترو فن به آدرس https://petrofan.pgpic.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

