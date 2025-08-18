خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محدودیت‌های ثبت‌نام خودرو تمدید شد

محدودیت‌های ثبت‌نام خودرو تمدید شد
کد خبر : 1675212
لینک کوتاه کپی شد.

شورای رقابت در ابلاغیه‌ای تازه، ضمن تمدید محدودیت‌های ثبت‌نام خودرو، ممنوعیت انتقال امتیاز و حواله به اشخاص ثالث را یادآور شد. طبق تبصره این مصوبه، تنها دارندگان خودروهای بالای پنج سال از شرط پلاک فعال معاف خواهند بود.

به گزارش ایلنا، شورای رقابت در ابلاغیه‌ای تازه، بار دیگر شرایط ثبت‌نام خودرو را تمدید کرد؛ موضوعی که با هدف ساماندهی بازار و جلوگیری از سوداگری در خرید و فروش خودرو صورت گرفته است.

بر اساس این مصوبه، متقاضیان تنها در صورتی می‌توانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند که از زمان خرید آخرین خودرو آن‌ها حداقل 48 ماه گذشته باشد. همچنین، دارندگان پلاک انتظامی فعال تا زمانی که عمر خودروشان کمتر از پنج سال است، اجازه ثبت‌نام نخواهند داشت.

در این ابلاغیه تأکید شده که انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، چه از طریق وکالت و چه فروش حواله، ممنوع است. همچنین امکان «صلح» در قراردادهای خرید خودرو وجود ندارد. با این حال، یک تبصره در نظر گرفته شده است که طبق آن، اگر فرد دارای پلاک فعال باشد ولی خودروی او بیش از پنج سال عمر داشته باشد، امکان ثبت‌نام برایش فراهم خواهد بود.

محدودیت‌های ثبت‌نام خودرو تمدید شد

مسئولان شورای رقابت تأکید دارند این محدودیت‌ها با هدف کنترل تقاضای کاذب و هدایت خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور