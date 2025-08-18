محدودیتهای ثبتنام خودرو تمدید شد
شورای رقابت در ابلاغیهای تازه، ضمن تمدید محدودیتهای ثبتنام خودرو، ممنوعیت انتقال امتیاز و حواله به اشخاص ثالث را یادآور شد. طبق تبصره این مصوبه، تنها دارندگان خودروهای بالای پنج سال از شرط پلاک فعال معاف خواهند بود.
به گزارش ایلنا، شورای رقابت در ابلاغیهای تازه، بار دیگر شرایط ثبتنام خودرو را تمدید کرد؛ موضوعی که با هدف ساماندهی بازار و جلوگیری از سوداگری در خرید و فروش خودرو صورت گرفته است.
بر اساس این مصوبه، متقاضیان تنها در صورتی میتوانند در طرحهای فروش خودروسازان شرکت کنند که از زمان خرید آخرین خودرو آنها حداقل 48 ماه گذشته باشد. همچنین، دارندگان پلاک انتظامی فعال تا زمانی که عمر خودروشان کمتر از پنج سال است، اجازه ثبتنام نخواهند داشت.
در این ابلاغیه تأکید شده که انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، چه از طریق وکالت و چه فروش حواله، ممنوع است. همچنین امکان «صلح» در قراردادهای خرید خودرو وجود ندارد. با این حال، یک تبصره در نظر گرفته شده است که طبق آن، اگر فرد دارای پلاک فعال باشد ولی خودروی او بیش از پنج سال عمر داشته باشد، امکان ثبتنام برایش فراهم خواهد بود.
مسئولان شورای رقابت تأکید دارند این محدودیتها با هدف کنترل تقاضای کاذب و هدایت خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی ادامه خواهد داشت.