به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تعاون روستایی، محمدرضا طلایی در سفر به استان بوشهر و نشست با استاندار گفت: تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی اتحادیه‌های شهرستانی، استانی و ملی به ویژه در حوزه دامداری و تولید تخصصی، مسئولیت تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان را بر عهده دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنایع و سردخانه‌های استان بوشهر اظهار داشت: اگر این استان همراهی لازم را داشته باشد، پروژه‌های گسترده‌ای قابل اجرا است و تأمین تسهیلات نیز از سوی تعاون روستایی انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تأکید کرد: در حوزه خرما با وجود فعالیت‌های فرآوری همچنان نیاز جدی به توسعه زیرساخت‌ها در استان بوشهر وجود دارد.

وی افزود: تجربه خرید دانه‌های روغنی، برنج و خرما نشان داد بهترین راهکار، پرداخت مستقیم پول خرید محصول به حساب کشاورزان و نقش‌آفرینی شبکه تعاون روستایی به عنوان مباشر است. در این مدل، کارخانه پول را مستقیم به حساب کشاورز واریز می‌کند و شبکه روستایی بر خرید و کیفیت نظارت دارد؛ به این ترتیب واسطه‌های اضافی حذف و اعتماد کشاورز جلب می‌شود.

طلایی با اشاره به ایجاد «روستا بازار»، گفت: مطابق با جز یک بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شهرداری‌ها موکلفند زمین در اختیار تعاون روستایی قرار دهند تا این بازارها شکل گیرد. در صورت تحقق، تا پایان دولت چهاردهم سه هزار فروشگاه روستابازار فعال خواهد شد و اگر ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار در اختیار شبکه تعاونی‌ها باشد، می‌توان قیمت‌ها را کنترل و نقش دلال‌ها را به حداقل رساند.

وی همچنین از تعریف سه پروژه اولویت‌دار صنایع تبدیلی و تکمیلی برای استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: در صورت عدم ورود بخش خصوصی، تشکل‌های تعاون روستایی آماده‌اند این پروژه‌ها را اجرا کنند تا با ایجاد ارزش افزوده، هم درآمد کشاورزان افزایش یابد و هم سهم واسطه‌های اضافی کاهش پیدا کند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به نمونه‌های موفق در حوزه خرما و سیب‌زمینی اشاره کرد و گفت: ورود تعاونی‌ها در خوزستان موجب شد قیمت خرما از ۲۹ هزار تومان به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد و کشاورزان سهم بیشتری از تلاش خود ببرند.

استان بوشهر از قطب‌های مهم تولید خرما برای صادرات و صنعت

در ادامه این نشست، ارسلان زارع استاندار بوشهر گفت: این استان یکی از قطب‌های مهم تولید خرما برای صادرات و صنعت است اما حضور واسطه‌ها در سال‌های گذشته باعث زیان کشاورزان شده است.

وی به نقش و اهمیت سازمان تعاون روستایی در حمایت از جامعه تولید کننده کشاورزی استان پرداخت و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر در خدمات‌رسانی به کشاورزان و تولیدکنندگان شد.

استاندار بوشهر همچنین خواستار راه‌اندازی و توسعه فروشگاه‌های روستابازار در استان شد و گفت: این فروشگاه‌ها در راستای تامین رفاه و آسایش شهروندان و روستانشینان، تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت مناسب است.

وی با اشاره به تنوع قابل توجه محصولات کشاورزی استان بوشهر، خواستار توسعه صنایع تبدیلی وابسته به محصولات اساسی استان از طریق این سازمان شد.

زارع با بیان این که تنها از ۴۰ درصد ظرفیت‌های استان استفاده می‌شود، تصریح کرد: در صورت ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی، می‌توان از ۶۰ درصد ظرفیت بلااستفاده بهره گرفت و زمینه توسعه و اشتغال را فراهم آورد.

انتهای پیام/