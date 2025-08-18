به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رانا تنویر حسین، وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان، به دعوت غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران روز دوشنبه (۲۷ مرداد) به تهران سفر کرد و با وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از معاونان این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدار با رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان، ضمن تبریک روز ملی و تسلیت به دلیل وقوع سیل اخیر، از استقبال گسترده دولت و ملت پاکستان از سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران قدردانی کرد و آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست؛ همچنین از مواضع حمایتی پاکستان در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی تشکر کرد و این اقدام را نمادی از همبستگی کشورهای اسلامی برشمرد.

وزیر جهاد کشاورزی حضور همتای پاکستانی در تهران را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه تأمین امنیت غذایی و مبادلات کشاورزی عنوان و تأکید کرد: توسعه روابط با پاکستان از اولویت‌های دولت ایران است.

نوری در ادامه پیشنهاد کرد: به منظور تسریع در همکاری‌های دو کشور در حوزه کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، کمیته مشترک ایران و پاکستان با برگزاری جلسات دوره‌ای حداقل هر شش ماه یک‌بار تشکیل شود.

وی افزود: مطالعات علمی و فناورانه مشترک برای ارائه راهکارهای عملی و نوآورانه در زمینه تولید و مدیریت منابع غذایی از ظرفیت‌های مهم همکاری بین دو کشور است.

نوری با اشاره به اولویت واردات محصولات گوشت و برنج از پاکستان، خاطرنشان کرد: ایران برای واردات دام زنده و ذرت مشروط بر همکاری طرف پاکستانی و رفع موانع بهداشتی و قرنطینه‌ای آمادگی دارد.

همکاری علمی و تحقیقاتی در کشاورزی، اولویت روابط ایران و پاکستان

وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان نیز در این دیدار بر اراده کشورش برای گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها تأکید و روابط تهران و اسلام‌آباد را برادرانه و عاطفی توصیف کرد.

رانا تنویر حسین، گفت: پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه تجاوز رژیم صهیونیستی برای مردم پاکستان الهام‌بخش و افتخارآفرین بود.

وی سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان را بسیار موفقیت‌آمیز و نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و با اشاره به همکاری‌های پیشین در حوزه کشاورزی و تجارت کالا، اظهار امیدواری کرد این سفر بتواند به تقویت هرچه بیشتر روابط منجر شود.

وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان در سخنان خود بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور در حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت که کشاورزی ستون فقرات اقتصاد پاکستان است و ۶۷ درصد جمعیت این کشور به آن وابسته‌اند.

رانا تنویر حسین، پیشنهاد کرد: همکاری‌ها با تمرکز بر تولید بذرهای مقاوم به تغییرات اقلیمی و توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با ایران آغاز شود.

وی همچنین بر اهمیت تعیین برنامه‌های فوری و بلندمدت برای عملیاتی کردن همکاری‌ها تأکید و اعلام کرد که تقویت صادرات محصولات کشاورزی از پاکستان به ایران، شامل برنج، گوشت، انبه، ذرت، موز و میوه‌های دیگر، و نیز صادرات آفت‌کش‌ها، از اولویت‌ها خواهد بود.

وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان همچنین به ضرورت حل مسائل پیچیده‌ای مانند گواهی‌های بهداشتی، تهاتر کالا، محدودیت‌های زیرساختی و روندهای ترخیص کالا اشاره کرد و افزود که این موارد باید با هماهنگی و بررسی گزارش‌های سازمان گمرک ایران به نتیجه برسد.

راهکارهای عملی و همکاری‌های مرزی و اقتصادی

در نشست مشترک مقامات ایرانی و پاکستانی، دو طرف بر ضرورت عملیاتی شدن اراده سیاسی برای توسعه روابط و تعمیق همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند.

ایران گسترش تجارت دوجانبه به ویژه در حوزه کشاورزی، کالاهای اساسی و مواد غذایی را در اولویت قرار داده و با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی خود، مسیر مناسبی برای صادرات و صادرات مجدد افغانستان و پاکستان به سایر کشورها فراهم می‌کند.

همچنین ایران بر توسعه همکاری‌های دامپزشکی و تسهیل تبادلات مرزی دام تأکید کرد و خواستار تقویت سازوکارهای بهداشتی و قرنطینه‌ای مشترک برای تضمین سلامت دام شد و بر گسترش بر همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی تأکید کرد.

جمعیت قابل توجه پاکستان بازاری مهم برای بخشی از تولیدات ایران محسوب می‌شود. حضور معاونان وزارتخانه‌های مختلف و مسئولان محلی در نشست‌ها نشان‌دهنده عزم ایران برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با همسایه شرقی است.

از سوی دیگر، طرف پاکستانی بر اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی، نهایی کردن توافق‌ها و همکاری‌های تجاری و گمرکی تأکید کرد و خواستار توسعه زیرساخت‌های لجستیک و ایجاد بازارچه‌های مرزی پایدار شد.

پاکستان ضمن پیشنهاد بررسی امکان ایجاد مرز دریایی بر تقویت سازوکار قرنطینه، بهبود روند صدور گواهینامه مبدا، تسریع در ترخیص کالاهای صادراتی و همکاری در صادرات ذرت به منظور دستیابی به اهداف تجاری چند میلیارد دلاری تأکید کرد.

دو طرف در این نشست بر ادامه رایزنی‌ها و برگزاری جلسات مشترک برای پیگیری عملی توافقات و همکاری‌ها تأکید کردند تا زمینه توسعه اقتصادی و تجاری پایدار میان ایران و پاکستان فراهم شود.

