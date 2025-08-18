فراخوان پروژههای پژوهشی صنایع خلاق دیجیتال اعلام شد
مرکز ملی فضای مجازی، فراخوان پروژههای پژوهشی صنایع خلاق دیجیتال را با هدف توسعه این صنایع منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی این مرکز با هدف توسعه صنایع خلاق دیجیتال، ۹ پروژه پژوهشی را تعریف و نیازنامه آنها را منتشر کرد.
بر همین اساس از اساتید دانشگاهها، پژوهشگران مستقل، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اندیشکدهها و مراکز تحقیقاتی دعوت میشود در این فراخوان شرکت کرده و طرحنامههای پژوهشی خود را در موضوعات زیر ارائه کنند:
۱- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیستبوم بازیهای رایانهای در ایران
۲- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیستبوم نشر دیجیتال در ایران
۳- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیستبوم فیلم و سینما در ایران
۴- طراحی سازوکارها و ابزارهای تأمین مالی در صنایع خلاق دیجیتال با تأکید بر شرایط بومی ایران
۵- طراحی مدل و اجرای نقد و بررسی پیشنویس سند سیاستی توسعه صنایع خلاق با سه ضلع مشارکتکننده حاکمیتی، خصوصی و دانشگاهی
۶- سیاستپژوهی تطبیقی سند فرارسی صنایع خلاق دیجیتال ایران با اسناد بالادستی و مقررات کشور
۷- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه بازی دیجیتال با رویکرد فرارسی فناورانه در زیستبوم فضای مجازی ایران
۸- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه نشر دیجیتال با رویکرد فرارسی فناورانه در زیستبوم فضای مجازی ایران
۹- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه فیلم و سینما با رویکرد فرارسی فناورانه در زیستبوم فضای مجازی ایران
متقاضیان میتوانند فرم استاندارد طرحنامه را از اینجا دانلود کرده و طرح نامه خود را تا ۱۰ شهریور ماه از طریق شناسه @SMFAKHERI در پیامرسان بله یا به نشانی الکترونیکی mohtava@majazi.ir ارسال کرده و از طریق همین نشانیهای ارتباطی، سوالات خود را مطرح کنند.