خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان پروژه‌های پژوهشی صنایع خلاق دیجیتال اعلام شد

فراخوان پروژه‌های پژوهشی صنایع خلاق دیجیتال اعلام شد
کد خبر : 1675119
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ملی فضای مجازی، فراخوان پروژه‌های پژوهشی صنایع خلاق دیجیتال را با هدف توسعه این صنایع منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی این مرکز با هدف توسعه صنایع خلاق دیجیتال، ۹ پروژه پژوهشی را تعریف و نیازنامه آن‌ها را منتشر کرد.

بر همین اساس از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت می‌شود در این فراخوان شرکت کرده و طرح‌نامه‌های پژوهشی خود را در موضوعات زیر ارائه کنند:

۱- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیست‌بوم بازی‌های رایانه‌ای در ایران

۲- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیست‌بوم نشر دیجیتال در ایران

۳- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیست‌بوم فیلم و سینما در ایران

۴- طراحی سازوکارها و ابزارهای تأمین مالی در صنایع خلاق دیجیتال با تأکید بر شرایط بومی ایران

۵- طراحی مدل و اجرای نقد و بررسی پیش‌نویس سند سیاستی توسعه صنایع خلاق با سه ضلع مشارکت‌کننده حاکمیتی، خصوصی و دانشگاهی

۶- سیاست‌پژوهی تطبیقی سند فرارسی صنایع خلاق دیجیتال ایران با اسناد بالادستی و مقررات کشور

۷- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه بازی دیجیتال با رویکرد فرارسی فناورانه در زیست‌بوم فضای مجازی ایران

۸- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه نشر دیجیتال با رویکرد فرارسی فناورانه در زیست‌بوم فضای مجازی ایران

۹- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه فیلم و سینما با رویکرد فرارسی فناورانه در زیست‌بوم فضای مجازی ایران

متقاضیان می‌توانند فرم استاندارد طرح‌نامه را از اینجا دانلود کرده و طرح نامه خود را تا ۱۰ شهریور ماه از طریق شناسه @SMFAKHERI در پیام‌رسان بله یا به نشانی الکترونیکی mohtava@majazi.ir ارسال کرده و از طریق همین نشانی‌های ارتباطی، سوالات خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور