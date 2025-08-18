به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی این مرکز با هدف توسعه صنایع خلاق دیجیتال، ۹ پروژه پژوهشی را تعریف و نیازنامه آن‌ها را منتشر کرد.

بر همین اساس از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت می‌شود در این فراخوان شرکت کرده و طرح‌نامه‌های پژوهشی خود را در موضوعات زیر ارائه کنند:

۱- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیست‌بوم بازی‌های رایانه‌ای در ایران

۲- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیست‌بوم نشر دیجیتال در ایران

۳- نظام سنجش و ارزیابی وضعیت زیست‌بوم فیلم و سینما در ایران

۴- طراحی سازوکارها و ابزارهای تأمین مالی در صنایع خلاق دیجیتال با تأکید بر شرایط بومی ایران

۵- طراحی مدل و اجرای نقد و بررسی پیش‌نویس سند سیاستی توسعه صنایع خلاق با سه ضلع مشارکت‌کننده حاکمیتی، خصوصی و دانشگاهی

۶- سیاست‌پژوهی تطبیقی سند فرارسی صنایع خلاق دیجیتال ایران با اسناد بالادستی و مقررات کشور

۷- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه بازی دیجیتال با رویکرد فرارسی فناورانه در زیست‌بوم فضای مجازی ایران

۸- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه نشر دیجیتال با رویکرد فرارسی فناورانه در زیست‌بوم فضای مجازی ایران

۹- طراحی نگاشت نهادی برای توسعه فیلم و سینما با رویکرد فرارسی فناورانه در زیست‌بوم فضای مجازی ایران

متقاضیان می‌توانند فرم استاندارد طرح‌نامه را از اینجا دانلود کرده و طرح نامه خود را تا ۱۰ شهریور ماه از طریق شناسه @SMFAKHERI در پیام‌رسان بله یا به نشانی الکترونیکی mohtava@majazi.ir ارسال کرده و از طریق همین نشانی‌های ارتباطی، سوالات خود را مطرح کنند.

