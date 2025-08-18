خبرگزاری کار ایران
دیدار صمیمی مدیرعامل بانک کشاورزی با جمعی از آزادگان

دیدار صمیمی مدیرعامل بانک کشاورزی با جمعی از آزادگان
همزمان با سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی در نشستی صمیمی با جمعی از آزادگان شاغل در این بانک دیدار و از ایثار و خدمات آنان قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقی‌نیا با تبریک روز 26 مردادماه، اظهار داشت: بازگشت آزادگان نه تنها حادثه‌ای تاریخی، بلکه سرمایه‌ای معنوی برای جامعه است که باید تجربه و درس‌های آن به نسل‌های آینده منتقل شود. 

وی افزود: تجربه، تعهد و روحیه ایثار آزادگان می‌تواند به‌عنوان الگویی قابل اتکا برای جوانان و کارکنان دستگاه‌ها، خصوصاً در نهادهای خدمت‌رسان مانند نظام بانکی، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به جایگاه ویژه آزادگان، بر ضرورت پاسداشت فداکاری و میهن‌دوستی آنان و انتقال تجربه‌های گران‌بهایشان به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: ظرفیت مدیریتی و تجربه عملی آزادگان می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمان‌ها و بهبود کیفیت خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

متقی‌نیا اقدامات و فعالیت‌های موثر آزادگان در بانک کشاورزی را شایسته قدردانی دانست و بر ضرورت افزایش هرچه بیشتر توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی آنان در جهت پیشبرد اهداف و ارتقای سطح خدمات‌رسانی بانک تأکید کرد.

وی گفت: باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که آزادگان بتوانند با حفظ شأن و کرامت، سهم خود را در پیشبرد امور اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کنند.

بر اساس این گزارش، بخشی از نشست به گفت‌وگو و تبادل خاطرات میان آزادگان اختصاص یافت و طی آن حاضران به بازخوانی تجربه‌های دوران اسارت و پس از آن پرداختند. 

در پایان مراسم، با اهدای شاخه‌گل و لوح یادبود از آزادگان حاضر تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

