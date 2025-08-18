دیدار صمیمی مدیرعامل بانک کشاورزی با جمعی از آزادگان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقی‌نیا با تبریک روز 26 مردادماه، اظهار داشت: بازگشت آزادگان نه تنها حادثه‌ای تاریخی، بلکه سرمایه‌ای معنوی برای جامعه است که باید تجربه و درس‌های آن به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی افزود: تجربه، تعهد و روحیه ایثار آزادگان می‌تواند به‌عنوان الگویی قابل اتکا برای جوانان و کارکنان دستگاه‌ها، خصوصاً در نهادهای خدمت‌رسان مانند نظام بانکی، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به جایگاه ویژه آزادگان، بر ضرورت پاسداشت فداکاری و میهن‌دوستی آنان و انتقال تجربه‌های گران‌بهایشان به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: ظرفیت مدیریتی و تجربه عملی آزادگان می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمان‌ها و بهبود کیفیت خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

متقی‌نیا اقدامات و فعالیت‌های موثر آزادگان در بانک کشاورزی را شایسته قدردانی دانست و بر ضرورت افزایش هرچه بیشتر توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی آنان در جهت پیشبرد اهداف و ارتقای سطح خدمات‌رسانی بانک تأکید کرد.

وی گفت: باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که آزادگان بتوانند با حفظ شأن و کرامت، سهم خود را در پیشبرد امور اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کنند.

بر اساس این گزارش، بخشی از نشست به گفت‌وگو و تبادل خاطرات میان آزادگان اختصاص یافت و طی آن حاضران به بازخوانی تجربه‌های دوران اسارت و پس از آن پرداختند.

در پایان مراسم، با اهدای شاخه‌گل و لوح یادبود از آزادگان حاضر تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

انتهای پیام/