مشوق اتصال به فیبر نوری تا ۶ میلیون تومان افزایش یافت
کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مصوب کرد که مشوقهای «اتصال» فیبرنوری افزایش یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این تغییر در مصوبه شماره ۵-۳۶۳ کمیسیون، با هدف تسریع روند اتصال مشترکان به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری اعمال شده است.
پیشتر و در مصوبه ۳۵۶، میزان مشوقها بر اساس شاخصهایی مانند اندازه شهرها از جمله شهرهای کوچک، مراکز استانها و کلانشهرها مشوق های در نظر گرفته شده از ۲ تا ۵ میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما در بازنگری جدید، این تفکیک حذف و مبلغ یکسان ۶ میلیون تومان برای همه نقاط کشور در نظر گرفته شد.
این تصمیم در راستای تأکید سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ شد؛ تأکیدی که بارها یادآور شده است معیار واقعی پیشرفت در پروژه ملی فیبر نوری، صرفاً «پوشش» نیست بلکه «اتصال» واقعی مردم به این شبکه پرسرعت است.
طبق مصوبه ۵-۳۶۳، مبالغ مشوق از ابتدای سال جاری محاسبه و بهصورت نقدی یا تسهیلات در اختیار اپراتورها قرار میگیرد. در حالت تسهیلات، پرداخت پس از ارائه برنامههای اجرایی اپراتورها و در چارچوب تعهدات آنها انجام خواهد شد.