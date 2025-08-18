فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری (خاص) با نرخ سود 25 درصد در بانک کشاورزی
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری خاص ( شرکت صنایع زنجیره مرغ تخم گذار کاسپین طلایی چیکا)، از روز سه شنبه 28 مرداد ماه تا پایان روز کاری پنجشنبه 27 شهریور ماه سال جاری در شعب بانک کشاورزی به فروش خواهد رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مبلغ 7000 میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری خاص با نرخ سود علی الحساب سالانه 25 درصد از طریق شعب این بانک در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، گواهی سپرده مذکور به صورت سه ساله به سررسید 28 مرداد 1407 و با نام صادر می شود و سود آن در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.
این گزارش می افزاید، نرخ سود بازخرید قبل از سررسید این اوراق، سالانه 15 درصد محاسبه و در تمامی شعب بانک کشاورزی قابل پرداخت خواهد بود.