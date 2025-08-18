خبرگزاری کار ایران
شاخص کل بورس رشد کرد
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۳ هزار و ۲۹۳ واحد رشد کرد

به گزارش ایلنا، شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۳ هزار و ۲۹۳ واحد رشد کرد و در کانال دو میلیون و ۵۱۳ هزار واحدی ایستاد.

در این روز شاخص کل بازار ۰.۵۳ درصد تقویت شد.

شاخص هم وزن ۰.۴۲ درصد رشد کرد و در کانال ۷۷۰ هزار واحدی ایستاد.

در این بازار ۲۷۸ هزار معامله به ارزش ۸۱ هزار میلیارد ریال انجام شد.

در این روز به ترتیب نماد‌های فملی، شپنا، شستا و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل رشد بازار سرمایه شدند.

 

