شاخص کل بورس رشد کرد
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۳ هزار و ۲۹۳ واحد رشد کرد
به گزارش ایلنا، شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۳ هزار و ۲۹۳ واحد رشد کرد و در کانال دو میلیون و ۵۱۳ هزار واحدی ایستاد.
در این روز شاخص کل بازار ۰.۵۳ درصد تقویت شد.
شاخص هم وزن ۰.۴۲ درصد رشد کرد و در کانال ۷۷۰ هزار واحدی ایستاد.
در این بازار ۲۷۸ هزار معامله به ارزش ۸۱ هزار میلیارد ریال انجام شد.
در این روز به ترتیب نمادهای فملی، شپنا، شستا و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل رشد بازار سرمایه شدند.