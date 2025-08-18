خبرگزاری کار ایران
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ابلاغ شد

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ابلاغ شد
کد خبر : 1675082
«قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از سازمان امور مالیاتی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز شنبه 25 مردادماه 1404 «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

در ابلاغیه رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8 تیرماه 1404 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 31 تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده  و طی نامه شماره 13/35960 مورخ 14 مردادماه 1404 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

انتهای پیام/
